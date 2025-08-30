Tổng thống Putin nói Nga và Trung Quốc "thống nhất về tầm nhìn"

Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga – Trung “thống nhất tầm nhìn” về trật tự thế giới đa cực trước thềm thượng đỉnh SCO và lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga và Trung Quốc “thống nhất trong tầm nhìn” về một trật tự thế giới công bằng, đa cực, trước thềm chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Trong bài phỏng vấn bằng văn bản với Tân Hoa Xã công bố trước chuyến đi, ông Putin khẳng định quan hệ đối tác Moscow – Bắc Kinh là một lực lượng ổn định trên trường quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cục diện toàn cầu.

“Nhiều lần qua các cuộc trao đổi về những vấn đề quốc tế then chốt, Moscow và Bắc Kinh đã cho thấy chúng ta có lợi ích rộng rãi chung và quan điểm rất tương đồng về các vấn đề nền tảng”, ông nhấn mạnh. “Chúng tôi thống nhất trong tầm nhìn xây dựng một trật tự thế giới công bằng, đa cực, tập trung vào các quốc gia thuộc ‘Đa số Toàn cầu’”.

Ông cũng lưu ý: “Với tư cách là hai cường quốc hàng đầu tại lục địa Á-Âu, chúng ta không thể đứng ngoài trước những thách thức và mối đe dọa với châu lục và thế giới rộng lớn hơn. Đây là trọng tâm thường trực trong đối thoại chính trị song phương”.

Ông Putin nhấn mạnh khái niệm “không gian chung về an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại Á-Âu” của Nga có sự tương đồng sâu sắc với Sáng kiến An ninh Toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất.

Ông Putin cho biết chuyến thăm này kế thừa thành công từ chuyến công du Moscow của ông Tập hồi tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít Đức.

“Chủ tịch Tập Cận Bình luôn dành sự tôn trọng sâu sắc cho lịch sử đất nước mình...Ông ấy là một lãnh đạo đích thực của một cường quốc thế giới, một người có ý chí mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược và quan điểm toàn cầu, kiên định trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia”, ông Putin nói, đồng thời gọi ông Tập là “tấm gương cho toàn thế giới về đối thoại tôn trọng và bình đẳng với các đối tác quốc tế”.

Chuyến thăm chính thức của ông Putin tới Trung Quốc diễn ra từ ngày 31/8 đến 3/9. Ông sẽ tham dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân trước khi tới Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm Chiến thắng. Tại thủ đô Trung Quốc, ông Putin sẽ hội đàm với ông Tập, trước hết theo hình thức mở rộng cùng các bộ trưởng và doanh nghiệp chủ chốt, sau đó trong khuôn khổ riêng tư.

Chương trình nghị sự bao gồm vấn đề an ninh khu vực, quan hệ với Mỹ, cuộc xung đột ở Ukraine và các hội nghị thượng đỉnh đa phương sắp tới. Bên lề, ông Putin cũng dự kiến gặp gỡ lãnh đạo Iran, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác.