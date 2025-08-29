Thủ tướng Đức nói hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky "sẽ không diễn ra"

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc ép tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như bước tiếp theo nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định rằng một hội nghị thượng đỉnh như vậy là “rõ ràng sẽ không diễn ra”.

Phát biểu trước báo giới tại Besançon, Pháp hôm 28/8, trước cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Merz nhấn mạnh: “Sẽ không có cuộc gặp nào giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin”. Ông còn lưu ý rằng đây là điều “khác hoàn toàn với những gì đã được thống nhất giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tuần trước tại Washington”.

Ông Trump đã đưa ra ý tưởng này ngay sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với ông Putin ở Alaska đầu tháng này, cho rằng đó nên là “bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình”. Trong khi Moscow khẳng định sẵn sàng đối thoại với ông Zelensky, Điện Kremlin đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải có tiến triển thực chất trong đàm phán trước khi tính tới thượng đỉnh.

Chỉ vài ngày sau cuộc gặp ông Putin, ông Trump đã tiếp ông Zelensky cùng các đồng minh NATO châu Âu chủ chốt của Kiev tại Nhà Trắng. Theo truyền thông, trong lúc cuộc họp diễn ra, ông Trump còn trực tiếp gọi điện cho ông Putin. Từ đó, Kiev và các nước châu Âu ngày càng thúc đẩy đòi hỏi “bảo đảm an ninh” cho Ukraine.

Dù vậy, ông Trump thẳng thừng loại trừ khả năng cho Ukraine gia nhập NATO cũng như cam kết không triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine kể cả trong trường hợp có lệnh ngừng bắn. Ông chỉ ra rằng Washington có thể hỗ trợ các quốc gia Tây Âu nếu họ sẵn sàng đưa quân sang Ukraine. “Châu Âu sẽ cung cấp cho họ những bảo đảm an ninh đáng kể”, ông Trump tuyên bố hôm đầu tuần, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mỹ sẽ chỉ mang tính hỗ trợ.

Phía Moscow kiên quyết phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của NATO trên lãnh thổ Ukraine, dù dưới danh nghĩa “gìn giữ hòa bình” hay hình thức khác, cảnh báo điều đó có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Điện Kremlin lâu nay coi cuộc chiến là một dạng “chiến tranh ủy nhiệm” do khối NATO do Mỹ dẫn đầu phát động chống lại Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cũng tuyên bố Kiev không thực sự quan tâm tới hòa bình mà chỉ tập trung vào việc lập các liên minh quân sự chống Nga.