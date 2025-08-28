Ông Putin và ông Kim Jong-un sẽ đến Trung Quốc dự lễ diễu binh

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ diễu binh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ nằm trong số hơn hai chục nguyên thủ quốc gia tham dự lễ diễu binh quân sự hoành tráng của Trung Quốc vào tuần tới, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28/5.

Lễ diễu binh, dự kiến diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3/9, là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II sau khi Nhật Bản chính thức đầu hàng.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đã xác nhận việc ông Kim Jong-un sẽ tham dự, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ năm 2019.

Bắc Kinh đang phô diễn sức mạnh quân sự trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây xáo trộn các liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ. Đồng thời, lễ diễu binh diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thể hiện lập trường quyết đoán đối với các vấn đề lãnh thổ.

Tổng cộng 26 nguyên thủ quốc gia và chính phủ sẽ tham dự sự kiện này, trong đó có Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người sẽ có mặt tại thành phố Thiên Tân của Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào cuối tuần này, không có trong danh sách các lãnh đạo tham dự lễ diễu binh.

Tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar và đang đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ dân cử năm 2021, dẫn đến cuộc nội chiến tàn khốc ở nước này, cũng sẽ tham dự.

Lễ diễu binh, với hơn 10.000 binh sĩ và hàng trăm vũ khí hiện đại, sẽ trưng bày sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc dưới chương trình tham vọng hiện đại hóa Quân Giải phóng Nhân dân do Chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo.