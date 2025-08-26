"Họ thực sự không ưa nhau": Ông Trump nói về khả năng cuộc gặp Putin-Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga sẽ phải chịu “hậu quả lớn” nếu Putin không chịu gặp Zelensky trong vòng 2 tuần tới để đàm phán hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có “hậu quả rất lớn” đối với Nga nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin không thu xếp được một cuộc gặp trong vòng hai tuần tới. Ông nói thêm: “Sau đó, có thể chúng ta sẽ phải đi theo một hướng khác”.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm đầu tuần này, ông Trump cho rằng nguyên nhân khiến ông ông Putin không muốn gặp ông Zelensky là vì “ông ấy không thích ông ta”. Ông Trump nhấn mạnh: “Họ thực sự không ưa nhau…Họ không hợp nhau chút nào”.

Ông Trump cũng thừa nhận rằng, trong suy nghĩ ban đầu, ông tưởng “dễ nhất sẽ là Nga và Ukraine”, nhưng thực tế lại tồn tại “những mâu thuẫn cá nhân rất lớn”.

Tuần trước, sau khi gặp ông Putin ở Alaska ngày 15/8 và có cuộc hội đàm với ông Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu ba ngày sau đó, ông Trump tỏ ra lạc quan rằng Moskva và Kiev sẽ tiến tới đàm phán trực tiếp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của ông đã bộc lộ sự nghi ngờ: “Tôi không biết họ có gặp không. Có thể có, cũng có thể không”.

Ông Trump cũng tỏ ý thất vọng với Putin: “Mỗi cuộc trò chuyện của tôi với ông ấy đều rất tốt. Nhưng rồi, thật không may, một quả bom lại rơi xuống Kiev hoặc đâu đó, và điều đó khiến tôi rất tức giận”.

Tuy vậy, ông khẳng định: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này. Nó khó khăn…nhưng chiến tranh thì luôn có những điều kỳ lạ”.

Ông Trump cho biết thêm ông đã trao đổi với ông Putin về vấn đề hạt nhân: “Chúng tôi muốn phi hạt nhân hóa. Quyền lực đó quá lớn, và chúng tôi đã bàn về chuyện đó. Nhưng trước hết phải kết thúc chiến tranh”.

Khi được hỏi liệu Nga có phải đối mặt với hậu quả vì từ chối gặp ông Zelensky hay không, ông Trump trả lời rằng “sẽ có hậu quả rất lớn”, rồi hạ giọng: “có thể sẽ có hậu quả rất lớn”.

Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng có người gọi ông là “Tổng thống của châu Âu” vì sự tôn trọng ông nhận được ở khu vực này. “Tôi thích châu Âu và tôi thích con người nơi đó. Họ là những người tốt, những nhà lãnh đạo vĩ đại”, ông nhấn mạnh.

Hôm thứ Năm tuần trước, ông Trump đã đưa ra thời hạn hai tuần cho các cuộc hòa đàm giữa Kiev và Moscow, cảnh báo rằng sau thời gian này Mỹ “có thể sẽ phải đi theo một hướng khác”.

Ngày 21/8, ông Trump gợi ý rằng Mỹ có thể sẵn sàng bảo vệ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng tại Ukraine “bằng không quân”, nhưng loại trừ việc triển khai bộ binh.

Theo thăm dò được công bố hôm đầu tuần bởi The Hill, 66% cử tri Mỹ ủng hộ nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt chiến tranh, trong khi 52% hài lòng với cách ông điều hành đàm phán – dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ không từ bỏ kế hoạch thúc đẩy hòa bình trong thời gian tới.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cuối tuần qua khẳng định “chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch” giữa ông Putin và ông Zelensky, nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga chỉ gặp người đồng cấp Ukraine “khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh được chuẩn bị, và hiện chưa hề có”.

Đáp lại, Zelensky cáo buộc Moscow đang làm “mọi cách” để ngăn chặn cuộc gặp trực tiếp và kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt “các biện pháp trừng phạt thật mạnh” nếu Nga không đồng ý một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến.