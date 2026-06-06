5 người thiệt mạng sau vụ UAV tập kích tàu chở ngũ cốc trên biển Azov

Hai tàu chở ngũ cốc trên biển Azov bị UAV tập kích khiến 5 công dân Azerbaijan thiệt mạng và 3 người bị thương. Ukraine xác nhận thực hiện chiến dịch nhằm vào các tàu mà Kiev cho là phục vụ hậu cần quân sự Nga.

Ít nhất 5 công dân Azerbaijan đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu hàng trên biển Azov, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Azerbaijan. Phía Ukraine sau đó xác nhận đã thực hiện chiến dịch này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, 2 tàu chở ngũ cốc mang cờ Belize và Palau đang trên hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ tới cảng Rostov-on-Don của Nga thì bị UAV Ukraine tập kích vào sáng ngày 5/6.

Hai con tàu bị tấn công gồm Natra mang cờ Belize và Zirkon mang cờ Palau. Moscow cho biết vụ việc đã gây thương vong cho thủy thủ đoàn, trong đó có các công dân Azerbaijan.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các thủy thủ gặp nạn đã được một tàu Nga hoạt động gần đó cùng lực lượng tuần tra biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hỗ trợ khẩn cấp.

Trong tuyên bố, Moscow cáo buộc đây là bằng chứng mới cho thấy "bản chất khủng bố của chính quyền Kiev", khi các cuộc tấn công ngày càng nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các mục tiêu phi quân sự.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, được cho là ghi lại hiện trường sau vụ tấn công, cho thấy boong tàu ngổn ngang mảnh vỡ trong khi khu vực buồng lái gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Về phía Ukraine, ông Robert Brovdi - chỉ huy lực lượng UAV nổi tiếng của nước này - đã xác nhận chiến dịch trên. Trong bài đăng trên Telegram, ông cho biết các UAV Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tổng cộng 5 tàu hoạt động trên biển Azov trong đêm 5 và rạng sáng 6/6.

Ông Brovdi cáo buộc các tàu này đang vận chuyển nhiên liệu và hàng hóa phục vụ quân sự cho Nga, đồng thời tham gia vào hoạt động mà Kiev gọi là "đánh cắp ngũ cốc của Ukraine".

Đây không phải lần đầu tiên các tàu vận chuyển ngũ cốc liên quan tới Nga trở thành mục tiêu. Tháng 4 vừa qua, một tàu hàng đã bị đánh chìm trên biển Azov sau cuộc tấn công bằng UAV khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Kể từ giữa tháng 3, Ukraine đã gia tăng đáng kể các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, với hàng trăm UAV được phóng gần như mỗi ngày.

Nga liên tục lên án các cuộc tấn công này là hành động khủng bố, đồng thời cáo buộc Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư.

Moscow cho rằng các chiến dịch UAV của Ukraine đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường. Giới chức Nga dẫn vụ tấn công ngày 22/5 vào một ký túc xá trường cao đẳng tại thành phố Starobelsk, khiến 21 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, làm ví dụ cho những gì họ gọi là hậu quả từ các đòn tập kích bằng UAV của Ukraine.

Thông tin về vụ tấn công tàu hàng trên biển Azov hiện chưa được các bên độc lập xác minh đầy đủ. Trong khi Nga coi đây là hành động nhằm vào mục tiêu dân sự, phía Ukraine khẳng định các tàu bị tấn công có liên quan đến hoạt động hậu cần phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Theo RT