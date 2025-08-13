Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn lãnh đạo Triều Tiên vì hỗ trợ trong chiến dịch Kursk

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi người đồng cấp Triều Tiên trong một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì đã ủng hộ Moscow trong xung đột Ukraine. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Ba, ông Putin đã cảm ơn ông Kim vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong chiến dịch giải phóng vùng Kursk của Nga, khu vực bị lực lượng Ukraine chiếm giữ hồi tháng 8 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác theo thỏa thuận đối tác chiến lược giữa hai nước và đồng ý duy trì các kênh liên lạc trực tiếp.

Thông cáo báo chí nêu rõ, ông Putin “đánh giá cao” sự ủng hộ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Kiev cũng như “lòng dũng cảm, tinh thần anh hùng và sự hy sinh” mà các binh sĩ Triều Tiên đã thể hiện. Nhiệm vụ của Triều Tiên tại vùng Kursk được triển khai theo hiệp ước song phương ký tháng 6/2024, trong đó có điều khoản phòng thủ chung.

Mối quan hệ gần gũi giữa Nga và Triều Tiên, vốn bắt nguồn từ thời Liên Xô, đã có động lực mới kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, với việc Bình Nhưỡng thể hiện sự ủng hộ kiên định đối với nỗ lực của Moscow nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt là trước vấn đề mở rộng của NATO.

Bình Nhưỡng đã mô tả lực lượng Ukraine tiến vào vùng Kursk là các “lực lượng tân phát xít” và cho biết họ tham gia chiến dịch của Nga nhằm giúp ngăn chặn một “nỗ lực chính trị và quân sự mạo hiểm của phương Tây và chính quyền Ukraine” nhằm xoay chuyển cục diện của cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng đã thông báo cho ông Kim trước thềm cuộc hội đàm được mong đợi với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 15/8, trong đó xung đột Ukraine dự kiến sẽ là chủ đề trọng tâm.