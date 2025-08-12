Các nhà máy vũ khí châu Âu mở rộng gấp 3 lần sau xung đột Ukraine. Moscow cảnh báo phương Tây đang chuẩn bị cho chiến tranh thực sự với Nga.

Các nhà máy vũ khí châu Âu đang mở rộng với tốc độ nhanh gấp ba lần so với trước khi xung đột Ukraine leo thang, với hơn 7 triệu mét vuông cơ sở công nghiệp mới được xây dựng kể từ năm 2022, theo báo cáo của tờ Financial Times.

Theo phân tích của Financial Times dựa trên hơn 1.000 lần quét radar vệ tinh, hoạt động xây dựng tại các nhà máy sản xuất vũ khí ở châu Âu hiện cho thấy dấu hiệu của “tái vũ trang trên quy mô lịch sử”.

Moscow đã lên án điều mà họ gọi là hoạt động“quân sự hóa liều lĩnh” của phương Tây.

Nghiên cứu bao gồm 150 địa điểm thuộc 37 công ty, với sự mở rộng lớn nhất diễn ra ở các cơ sở sản xuất đạn dược và tên lửa. Khoảng một phần ba số địa điểm khảo sát ghi nhận tình trạng mở rộng hoặc xây dựng mới khi châu Âu “chuẩn bị cho chiến tranh”, Financial Times cho biết.

Một số ví dụ bao gồm nhà máy Rheinmetall–N7 mới ở Hungary, cơ sở mở rộng của MBDA tại Đức để sản xuất tên lửa Patriot, và nhà máy Kongsberg ở Na Uy khai trương năm 2024.

Các lãnh đạo Tây Âu mô tả việc tăng cường này là cần thiết để đáp ứng mục tiêu của NATO, duy trì viện trợ quân sự cho Kiev và ngăn chặn cái mà họ cho là nguy cơ từ “sự gây hấn” của Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi xây dựng “quân đội mạnh nhất châu Âu”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius ủng hộ tái áp dụng nghĩa vụ quân sự.

Moscow nhiều lần phủ nhận ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO hay EU nào, gọi những cáo buộc này là “vô lý” và chỉ nhằm hợp pháp hóa việc gia tăng ngân sách quốc phòng.

Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố các lãnh đạo Tây Âu “đang chuẩn bị cho châu Âu bước vào chiến tranh – không phải chiến tranh hỗn hợp, mà là chiến tranh thực sự với Nga”.

Ông cáo buộc EU đã rơi vào “cơn cuồng loạn bài Nga” và cảnh báo rằng quá trình quân sự hóa này đang trở nên “mất kiểm soát”.

Moscow cũng liên tục chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ kéo dài chiến sự, gây thêm thương vong không cần thiết mà không thay đổi kết cục của cuộc xung đột.