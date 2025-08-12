Nga tiết lộ kỳ vọng về hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump sắp diễn ra

Ông Putin và ông Trump dự kiến gặp gỡ tại Alaska hôm 15/8, mở cơ hội hàn gắn quan hệ Nga – Mỹ, bàn thảo giải pháp cho xung đột Ukraine và khôi phục hợp tác song phương.

Cuộc gặp tại Alaska có thể thúc đẩy nỗ lực khôi phục quan hệ với Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cho biết.

Nga coi hội nghị thượng đỉnh Alaska sắp tới giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là cơ hội để hàn gắn mối quan hệ căng thẳng và giải quyết những tranh chấp kéo dài, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia hôm 12/8, ông Ryabkov nói rằng cuộc gặp được mong chờ từ lâu tại bang lớn nhất của Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 15/8, sẽ tập trung không chỉ vào việc giải quyết xung đột Ukraine, mà còn cả quan hệ song phương vốn đã xuống mức thấp kỷ lục dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương, cho phép chúng ta tiến triển trên nhiều vấn đề”, ông nói, đồng thời xác nhận việc khôi phục các tuyến bay có thể nằm trong chương trình nghị sự.

Các chuyến bay chở khách trực tiếp giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ vào năm 2022 sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ liên quan đến xung đột Ukraine.

Ông Ryabkov cho biết thêm rằng “rõ ràng các nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào những chủ đề khác”, ám chỉ tới xung đột Ukraine. Hôm đầu tuần này, ông Trump nói hội nghị – mà ông mô tả là một cuộc gặp “thăm dò” – sẽ tìm hiểu khả năng đạt được một thỏa thuận hoán đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine như một phần của giải pháp.

Tuy nhiên, quan chức này thừa nhận rằng “ở giai đoạn này, chưa có tiến triển rõ rệt” liên quan đến việc trả lại tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ. Ông nhắc đến một số cơ sở, bao gồm lãnh sự quán Nga ở San Francisco, bị nhà chức trách Mỹ đóng cửa trong giai đoạn 2016–2017.

Thời điểm đó, Washington cho rằng việc đóng cửa này, cùng với việc trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga, là phản ứng trước cáo buộc can thiệp bầu cử. Moscow đã bác bỏ cáo buộc và tố Mỹ “chiếm đoạt” tài sản được bảo vệ bởi quyền miễn trừ ngoại giao.

Sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1, Moscow đã bổ nhiệm ông Aleksandr Darchiev làm đại sứ mới tại Washington. Tháng 6, ông đã gặp Tổng thống Mỹ, nói rằng sẽ “làm mọi điều để khôi phục quan hệ Nga – Mỹ và đưa chúng trở lại bình thường và hợp lý”. Ông cũng khẳng định Nga và Mỹ “được định sẵn…để cùng tồn tại hòa bình, không đối đầu”.