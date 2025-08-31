Tổng thống Putin đến Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh SCO và Ngày Chiến thắng

Tổng thống Putin thăm Trung Quốc dự hội nghị SCO 2025, hội đàm với ông Tập Cận Bình, thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh và dự kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Tổng thống Vladimir Putin đã đặt chân tới thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm chính thức 4 ngày tại Trung Quốc, nơi ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các sự kiện kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Chiếc chuyên cơ Ilyushin Il-96 chở ông Putin hạ cánh vào sáng 31/8 tại thành phố phía Bắc Trung Quốc, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì hội nghị thượng đỉnh SCO.

Hội nghị, kéo dài đến ngày 1/9, dự kiến tập trung vào việc củng cố an ninh khu vực, mở rộng hợp tác kinh tế, tăng cường gắn kết văn hóa – nhân đạo giữa các quốc gia thành viên. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về vận tải, năng lượng, số hóa, trí tuệ nhân tạo và phát triển xanh. Một tuyên bố chung cùng chiến lược dài hạn đến năm 2035 dự kiến sẽ được thông qua.

Ngày 2/9, ông Putin sẽ tới Bắc Kinh để tiến hành hội đàm song phương với ông Tập Cận Bình. Các cuộc trao đổi dự kiến đề cập đến hợp tác kinh tế, an ninh quốc tế và các vấn đề khu vực, trong đó có xung đột Ukraine và quan hệ với Mỹ. Đến ngày 3/9, ông Putin sẽ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại thủ đô Trung Quốc.

Trong chuyến đi này, ông Putin cũng dự kiến có khoảng 10 cuộc gặp song phương bên lề hội nghị với các lãnh đạo quốc tế, bao gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.