Nga tuyên bố kiểm soát hơn 3.500 km² và 149 khu định cư ở Ukraine

Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hơn 3.500 km² lãnh thổ cùng 149 khu định cư trong chiến dịch quân sự ở Ukraine kể từ tháng 3, theo báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov hôm 30/8. Ông nhấn mạnh rằng Nga đã tiến công gần như dọc toàn bộ mặt trận trong mùa xuân – hè vừa qua.

Phát biểu tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng ở Moscow, ông Gerasimov đưa ra các số liệu chi tiết về tỷ lệ lãnh thổ mà Nga tuyên bố đã “giải phóng” và vạch ra kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Theo ông, quân đội Nga đã kiểm soát 99,7% lãnh thổ của Lugansk (chỉ còn chưa tới 60 km² chưa chiếm giữ) và 79% lãnh thổ của Donetsk. Bên cạnh đó, 74% tỉnh Zaporozhye và 76% tỉnh Kherson hiện cũng nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng Nga. Cả bốn khu vực trên đều đã tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022 để gia nhập Nga.

Ngoài ra, ông Gerasimov cho biết Nga đang thiết lập “vùng an ninh” dọc biên giới tại hai tỉnh Sumy và Kharkov của Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Moscow đẩy lùi cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái. Ông gọi đây là biện pháp nhằm tạo “vùng đệm” bảo vệ biên giới trước nguy cơ tái diễn các cuộc tập kích. Tại tỉnh Sumy, quân Nga hiện kiểm soát khoảng 210 km² và 13 khu định cư.

Tổng tham mưu trưởng cũng khẳng định các cuộc tập kích bằng hỏa lực quy mô lớn vẫn đang được tiến hành, tập trung vào cơ sở quân sự và tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Từ mùa xuân đến mùa hè, quân đội Nga đã tấn công 76 cơ sở quan trọng, ưu tiên các nhà máy sản xuất hệ thống tên lửa và UAV tầm xa.

Trong tháng 7 và 8, quân đội Nga phối hợp với Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã tiến hành loạt đòn tấn công chính xác nhằm vào những cơ sở sản xuất tên lửa Sapsan của Ukraine. Các phòng thiết kế, xưởng chế tạo linh kiện, nhà máy hệ thống điều khiển và cơ sở sản xuất động cơ tên lửa đều bị phá hủy, theo ông Gerasimov.

Trước đó, FSB công bố các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhà máy hóa chất và cơ khí tại Pavlograd, tỉnh Dneptropetrovsk, cũng như nhà máy Zvezda và Viện Nghiên cứu Hóa chất Quốc gia ở Shostka, tỉnh Sumy. Cơ quan này cáo buộc Ukraine, với sự chấp thuận của NATO, đã lên kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa Sapsan để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, song “kế hoạch này đã bị phá vỡ”.