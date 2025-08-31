Ông Trump khẳng định sẽ có cuộc gặp ba bên với ông Putin và ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tin tưởng vào cuộc gặp ba bên với ông Putin và ông Zelensky, trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng một cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska, ông Trump trước đó từng thúc đẩy việc tổ chức một cuộc gặp riêng giữa lãnh đạo Nga và Ukraine trước khi tiến hành đối thoại tay ba. Điện Kremlin không loại trừ khả năng gặp song phương, nhưng nhấn mạnh điều này chỉ nên diễn ra ở giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán, sau khi đạt được những tiến triển thực chất trong hòa đàm.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Caller hôm 30/8, khi được hỏi liệu kế hoạch gặp tay ba còn được duy trì hay không, ông Trump nói: “Một cuộc gặp ba bên sẽ diễn ra. Còn song phương thì tôi không chắc, nhưng ba bên chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng đôi khi mọi người chưa sẵn sàng cho nó”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng thừa nhận Nga vẫn quan tâm đến đối thoại trực tiếp với Ukraine, song công tác chuẩn bị “không quá tích cực”. Ông cho biết mọi lập trường của Nga đã được chuyển tải, phía Ukraine cũng đưa ra điều khoản của mình và “cần thêm thảo luận nữa”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiết lộ với NBC News tuần trước rằng Moscow đã đồng ý “linh hoạt hơn” trong một số điểm mà ông Putin và ông Trump thảo luận tại Alaska. Tuy nhiên, trong cuộc gặp tiếp theo với ông Zelensky cùng các đồng minh NATO châu Âu, ông Trump trình bày đề xuất nhưng “ông Zelensky bác bỏ tất cả”, ông Lavrov cho biết.

Phản ứng từ các nhà tài trợ phương Tây cho Kiev trong cuộc gặp đó, theo ông Lavrov, “cho thấy họ không muốn hòa bình”.

Trong khi đó, các lãnh đạo NATO châu Âu ngày càng thúc ép đưa ra “bảo đảm an ninh” cho Ukraine dưới hình thức “lực lượng gìn giữ hòa bình” hoặc “lực lượng trấn an” từ phương Tây – điều mà Moscow kiên quyết phản đối, cảnh báo nguy cơ leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Nga nhiều lần chỉ trích việc EU ngày càng quân sự hóa và duy trì hỗ trợ quân sự lâu dài cho Ukraine. Điện Kremlin khẳng định xung đột tại Ukraine thực chất là một cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tiến hành, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết mối quan ngại an ninh của Nga và nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng, trong đó có việc NATO tiếp tục mở rộng sang phía đông.