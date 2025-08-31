Ngoại trưởng Hungary cảnh báo EU "đang chuẩn bị cho chiến tranh" thay vì hòa bình

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) đang đi theo con đường leo thang xung đột thay vì tìm kiếm hòa bình, khi ưu tiên chi hàng chục tỷ euro để tài trợ cho hoạt động quân sự của Ukraine.

Trên mạng xã hội X, sau cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Copenhagen hôm 30/8, ông Szijjarto cho biết: “Brussels và đa số các quốc gia thành viên rõ ràng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài, chứ không phải hòa bình. Họ muốn gửi hàng chục tỷ euro cho lương binh sĩ, máy bay không người lái, vũ khí và cả việc vận hành bộ máy nhà nước Ukraine”.

Ông cũng nhấn mạnh áp lực lớn tại hội nghị nhằm đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine vào EU, áp đặt thêm lệnh trừng phạt năng lượng với Nga, và duyệt thêm 6 tỷ euro (tương đương 7 tỷ USD) để cung cấp vũ khí cho Kiev. Theo Ngoại trưởng Hungary, “Ủy ban châu Âu lại một lần nữa hành xử như một ‘Ủy ban Ukraine’, đặt lợi ích của Kiev lên trên các quốc gia thành viên”.

Ông Szijjarto chỉ trích EU phớt lờ hoàn toàn vấn đề người Hungary thiểu số tại vùng Transcarpathia của Ukraine cũng như an ninh năng lượng của Budapest. Ông nhắc lại rằng Ủy ban châu Âu vẫn không trả lời lá thư chung mà Hungary và Slovakia gửi về việc các tuyến cung ứng năng lượng bị đe dọa.

Quan hệ vốn căng thẳng giữa Budapest và Kiev càng xấu đi sau khi Ukraine nhiều lần tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba – tuyến vận chuyển chủ lực đưa dầu Nga và Kazakhstan sang Slovakia và Hungary. Budapest cũng cáo buộc Kiev vi phạm quyền lợi của cộng đồng người Hungary tại Transcarpathia.

Hungary kiên quyết không gửi vũ khí cho Ukraine, đồng thời chỉ trích các lệnh trừng phạt mà Brussels áp đặt với Moscow. Nước này cũng phản đối tư cách thành viên NATO và EU của Ukraine.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas khẳng định khối sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và “gia tăng áp lực lên Nga”, sau cuộc họp Ngoại trưởng.

Moscow lâu nay vẫn coi sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO. Nga cũng nhiều lần lên án việc EU ngày càng quân sự hóa và sử dụng giọng điệu hiếu chiến.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tháng 7 từng cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo châu Âu “lại một lần nữa đang chuẩn bị cho chiến tranh – không phải một cuộc chiến hỗn hợp, mà là một cuộc chiến thực sự chống lại Nga”.