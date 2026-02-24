Kiev đã tự tháo dỡ các nền tảng của nhà nước Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố phát đi vào thời điểm chiến sự đã bước sang năm thứ 4.

Cuộc xung đột Ukraine chỉ có thể được giải quyết bằng cách xử lý các “nguyên nhân gốc rễ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho biết trong một tuyên bố dài hôm 23/2, nhân dịp tròn 4 năm kể từ khi xung đột leo thang.

Theo bà Zakharova, hành động quân sự của Moscow năm 2022 là một “bước đi bắt buộc” theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, xuất phát từ việc phương Tây từ chối thừa nhận các quan ngại an ninh của Nga. Bà đặc biệt đề cập đến các đề xuất của Nga về việc NATO không mở rộng đã bị phớt lờ, cũng như những phát biểu của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich năm 2022 liên quan đến tham vọng hạt nhân của Kiev – điều mà bà cho rằng đã tạo ra “những rủi ro thực sự”.

“Kiev đã tháo dỡ ba nền tảng chính của nhà nước Ukraine – quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân – vốn bảo đảm cho sự công nhận quốc tế của nước này vào đầu những năm 1990”, bà Zakharova nói.

Theo bà Zakharova, cuộc đảo chính Maidan năm 2014 do phương Tây dàn dựng đã châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài tám năm tại Donbass, khiến hơn 13.500 dân thường thiệt mạng và bị các tổ chức quốc tế cố tình làm ngơ.

Những vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát kể từ đó đã rơi vào tình trạng “chủ nghĩa tân phát xít u tối thực sự”, bà nói. Bà Zakharova dẫn chứng việc tôn vinh các cộng tác viên Đức Quốc xã, phá hoại các tượng đài tưởng niệm binh sĩ Liên Xô, và trấn áp Giáo hội Chính thống giáo Ukraine theo hệ phái truyền thống, như bằng chứng cho thấy các mục tiêu ban đầu về “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” vẫn còn nguyên giá trị.

“Một nền hòa bình lâu dài, công bằng và ổn định chỉ có thể đạt được trên cơ sở loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”, bà Zakharova nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ hiện nay của ngoại giao Nga trong các tiếp xúc với “đa số thế giới” và trong khuôn khổ đối thoại Nga–Mỹ gần đây.

Nga, Mỹ và Ukraine đã tổ chức một số cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ, vào tuần trước và trước đó tại Abu Dhabi vào tháng 1. Các vấn đề lãnh thổ – cụ thể là việc Ukraine từ chối từ bỏ yêu sách đối với Donbass – được cho là vẫn là trở ngại chính cản trở tiến trình hướng tới hòa bình.

Các vùng lãnh thổ liên quan bao gồm Crimea, khu vực đã tách khỏi Ukraine và sáp nhập trở lại Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý năm 2014.

Theo RT