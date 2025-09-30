Tổng thống Maduro ký sắc lệnh an ninh khẩn cấp, thách thức sức ép từ Washington

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký một sắc lệnh trao cho ông quyền hạn an ninh đặc biệt trong trường hợp quân đội Mỹ tiến vào nước này, Phó tổng thống Delcy Rodriguez cho biết hôm 29/9.

Động thái này đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai quốc gia, sau khi ông Maduro nhiều lần cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump âm mưu lật đổ ông.

Theo sắc lệnh, ông Maduro có quyền huy động lực lượng vũ trang trên toàn lãnh thổ, đồng thời trao cho quân đội quyền kiểm soát các dịch vụ công và ngành công nghiệp dầu mỏ.

Trong khi đó, Mỹ đã triển khai một hạm đội tàu chiến ở vùng biển Caribe, với lý do nhằm chống lại hoạt động buôn lậu ma túy trong khu vực. Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã tấn công một số tàu mà Washington cáo buộc chở ma túy từ Venezuela, khiến những người trên tàu thiệt mạng. Một số chuyên gia đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc tấn công này.

Dù căng thẳng leo thang, ông Maduro vẫn tìm cách hòa giải với ông Trump, thậm chí gửi thư cho nhà lãnh đạo Mỹ vào đầu tháng này, đề nghị tiến hành đối thoại trực tiếp. Ông cũng bác bỏ cáo buộc Venezuela đóng vai trò lớn trong hoạt động buôn lậu ma túy, đồng thời khẳng định mong muốn quan hệ hai nước mang tính “lịch sử và hòa bình”.

Tuy nhiên, theo NBC News, các quan chức quân sự Mỹ đang xây dựng kế hoạch tấn công những mục tiêu bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động ma túy ngay trong lãnh thổ Venezuela.

Bà Rodriguez cáo buộc: “Những gì chính phủ Mỹ, những kẻ hiếu chiến như ông Marco Rubio đang làm với Venezuela chính là một mối đe dọa” khi phát biểu trước các nhà ngoại giao hôm đầu tuần.

Trong những ngày gần đây, quân đội Venezuela đã tiến hành các cuộc tập trận cùng lực lượng dân quân tình nguyện, huấn luyện người dân sử dụng vũ khí để chuẩn bị cho điều mà lãnh đạo nước này gọi là “nguy cơ Mỹ xâm nhập”.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận.

Theo hiến pháp Venezuela, quyền hạn đặc biệt mà sắc lệnh trao cho ông Maduro có hiệu lực trong 90 ngày và có thể gia hạn thêm 90 ngày.

Theo Reuters