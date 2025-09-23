Su-30MK2 và Kh-31: “Át chủ bài” của Venezuela đủ sức làm tê liệt cụm tàu chiến Mỹ

Không quân Venezuela huy động tiêm kích Su-30MK2 trang bị tên lửa chống hạm Kh-31 trong tập trận Caribe Có Chủ Quyền 200, phô diễn sức mạnh nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai quân lực.

Không quân Venezuela đã triển khai các tiêm kích Su-30MK2 được trang bị tên lửa chống hạm Kh-31 trong khuôn khổ cuộc tập trận “Caribe có chủ quyền 200” trên đảo La Orchila. Đây là một màn phô diễn sức mạnh quy mô lớn, huy động đồng thời lực lượng không quân, hải quân và lục quân.

Theo công bố, hơn 2.500 binh sĩ, 12 tàu chiến, 22 máy bay và 20 tàu các loại đã tham gia. Giới quan sát cho rằng cuộc tập trận là lời đáp trả trực diện trước việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực.

Sự tăng cường lực lượng của Mỹ bao gồm việc triển khai nhiều tàu khu trục, hơn 4.000 lính thủy đánh bộ, một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz, tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, một tàu ngầm tấn công hạt nhân cùng các phi đội tiêm kích tàng hình F-35 của cả Không quân và Hải quân. Washington cũng treo thưởng lớn cho việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và nhiều lần công khai ý định lật đổ chính quyền của ông.

Truyền thông Venezuela nhấn mạnh rằng cuộc tập trận “Caribe có chủ quyền” được thiết kế nhằm thể hiện khả năng chỉ huy tác chiến hợp nhất giữa lực lượng hải quân và không quân trong môi trường xung đột khốc liệt.

Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Không quân Venezuela. Ảnh: MW.

Về khí tài, Su-30MK2 hiện là tiêm kích có tầm hoạt động xa nhất ở châu Mỹ, được trang bị radar cỡ lớn hơn bất kỳ loại tiêm kích nào khác tại khu vực và có khả năng mang nhiều tên lửa, ngang ngửa với F-15 của Không quân Mỹ. Dù hệ thống điện tử hàng không của Su-30MK2 ngày càng lỗi thời, chúng vẫn được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công trên biển.

Tên lửa Kh-31A được coi là dòng tên lửa chống hạm mạnh nhất ngoài lực lượng Mỹ tại châu Mỹ, nổi bật nhờ tốc độ trên Mach 3, khả năng cơ động cao và khó bị đánh chặn. Mỗi quả mang đầu đạn khoảng 100 kg, trong khi mỗi Su-30MK2 có thể mang từ 4 đến 6 quả.

Với biên đội 8 chiếc Su-30MK2, Venezuela có thể phóng đi hàng chục tên lửa, đủ sức vô hiệu hóa toàn bộ một cụm tàu chiến Mỹ nếu phần lớn đánh trúng mục tiêu. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của Kh-31 là tầm bắn chỉ 110 km, buộc Su-30MK2 phải áp sát tương đối gần hạm đội Mỹ để khai hỏa.

Theo Military Watch