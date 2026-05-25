AI có giúp nhà đầu tư chứng khoán nắm chắc phần thắng?

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh giao dịch bằng phần mềm trí tuệ nhân tạo đang trở thành hiện thực đối với các nhà đầu tư cá nhân. Người dùng có thể ứng dụng công nghệ này bằng cách kết nối một mô hình ngôn ngữ lớn với giao diện lập trình ứng dụng của công ty môi giới, nhập chiến lược giao dịch và để hệ thống tự động vận hành.

Nhiều công ty chứng khoán lớn tại Trung Quốc đã triển khai các chức năng cho phép người dùng kết nối đại lý thông minh với cơ sở dữ liệu của họ để nhận các bản tóm tắt và khuyến nghị đầu tư. Tuy nhiên, các định chế tài chính tại quốc gia này vẫn nghiêm cấm nhân viên sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để giao dịch chuyên nghiệp do những lo ngại về bảo mật dữ liệu và rủi ro thực thi.

Đại diện Interactive Brokers, nền tảng giao dịch điện tử lớn nhất nước Mỹ, nhận định rằng việc theo dõi một khách hàng sử dụng đại lý thông minh để tự động giao dịch hoàn toàn vẫn là một thách thức lớn.

Dẫu vậy, xu hướng người dân sử dụng các mô hình thông minh để viết mã nguồn giao dịch riêng chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng. Tại Hong Kong, nơi các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận nhiều công cụ từ cổ phiếu đến phái sinh, các công ty môi giới chứng khoán cũng đang chạy đua tích hợp năng lực trí tuệ nhân tạo vào nền tảng của mình, dù họ tỏ ra thận trọng hơn nhiều đối với việc tự động hóa hoàn toàn các lệnh giao dịch do những lo ngại về mặt pháp lý.

Dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn của DeepSeek, công ty môi giới Futu Holdings đã ra mắt trợ lý ảo mới vào tháng 3. Khách hàng có thể cài đặt trợ lý này trên các nền tảng mã nguồn mở để thực thi chiến lược giao dịch, dù họ vẫn phải nhập mật khẩu tài khoản để xác nhận bước cuối cùng.

Doanh nghiệp này cũng triển khai dịch vụ cho phép người dùng tạo ra các chiến lược giao dịch định lượng bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần kiến thức lập trình.

Sự phát triển nhanh chóng này đang làm mờ ranh giới giữa phân tích dữ liệu thuần túy và hoạt động tư vấn đầu tư. Tại hầu hết các thị trường, việc cung cấp lời khuyên tài chính đòi hỏi phải có giấy phép và đi kèm trách nhiệm pháp lý cao hơn đối với khách hàng.

Hiện tại, Hong Kong chưa có quy định riêng biệt cho trí tuệ nhân tạo trong các tổ chức tài chính mà vẫn dựa vào khung pháp lý hiện hành, trong đó cơ quan quản lý chứng khoán coi việc sử dụng công nghệ này để đưa ra khuyến nghị là kịch bản có rủi ro cao và yêu cầu các công ty phải có biện pháp giảm thiểu tổn thất. Tương tự, Singapore và Trung Quốc cũng đang tích hợp việc giám sát thuật toán thông minh vào các quy định nghiêm ngặt hiện có để kiểm soát các khuyến nghị đầu tư sai lệch.

Cho đến nay, công nghệ này vẫn chưa thể mang lại mức lợi nhuận khổng lồ như kỳ vọng cho các nhà đầu tư. Trong một cuộc thử nghiệm vào cuối năm 2025 giữa 8 mô hình thông minh hàng đầu để giao dịch cổ phiếu công nghệ Mỹ với nguồn vốn 10.000 USD, chỉ có 6 trên tổng số 32 lượt thử nghiệm mang lại kết quả dương.

Thách thức cốt lõi hiện nay của toàn ngành không chỉ là tuân thủ quy định pháp lý, mà là cách huấn luyện các mô hình thông minh nhằm đảm bảo những khuyến nghị đưa ra hoàn toàn khách quan.

Theo Nikkei Asia