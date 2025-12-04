Tổng bí thư: Quân đội phải “tinh – gọn – mạnh”, bứt phá khoa học công nghệ

Sáng 4/12, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 15 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Tổng bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận, Tổng bí thư nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với một khối lượng công việc lớn để hiện thực hóa các các quyết sách quan trọng; tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân hiện đại. Phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026 đã cụ thể hóa các chủ trương mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị, trong đó xác định chủ đề năm 2026 là: “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại,” thể hiện tinh thần quyết liệt của Quân ủy Trung ương trong việc đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống.

Tổng bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược quan trọng của Bộ Chính trị.

Tổng bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Ảnh: Quandoinhandan.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải làm gương, làm mẫu, làm hiệu quả, làm thực chất, thể hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt trong việc quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để xử lý thắng lợi các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, luật, pháp lệnh, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất nội hàm và chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.

Thực hiện tốt hơn nữa cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân để phát huy khối đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trọng tâm là tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần vững chắc cho bộ đội, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Toàn quân hành động theo phương châm “5 vững” bước vào kỷ nguyên mới

Tổng bí thư nhấn mạnh tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới,” bảo đảm cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc.

Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu, gắn với bảo mật và an toàn thông tin; triển khai đồng bộ và các giải pháp nâng cao chất lượng, huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương trước giờ hội nghị. Ảnh: Quandoinhandan.

Tổng bí thư yêu cầu tiếp tục mở rộng, nâng tầm hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, trong đó, cần đặc biệt quan tâm tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, nhất là các nước lớn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, ngăn ngừa từ sớm, từ xa mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Quân đội cần tham gia tích cực và có trách nhiệm các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đặc biệt coi trọng triển khai hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội hiện đại.

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các Quy định về công tác cán bộ mà Bộ Chính trị đã ban hành; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới; chỉ đạo toàn quân tích cực tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội.

Để toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị hành động theo phương châm "5 vững": chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững.

Tổng bí thư mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ khắc ghi khẩu hiệu này, biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành tiêu chí rèn luyện, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.