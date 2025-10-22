Tổng bí thư Tô Lâm gặp doanh nghiệp Phần Lan, thúc đẩy hợp tác công nghệ

Doanh nghiệp là cầu nối thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Phần Lan



Tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Việc làm Phần Lan Matias Marttinen cho biết trong những thập kỷ qua, Phần Lan và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, trao đổi thường xuyên, có quan hệ kinh doanh chặt chẽ. Quan hệ ngoại giao hai nước đã trải qua hơn 50 năm, quan hệ kinh tế và thương mại thực sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á.

Ông Matias Marttinen nhấn mạnh các doanh nghiệp Phần Lan tự hào là đối tác tích cực trong hành trình tăng trưởng của Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, số hóa, công nghệ thông tin, xây dựng, hàng hải, quản lý nước. Phần Lan coi Việt Nam không chỉ là một thị trường năng động và phát triển nhanh chóng, mà còn là đối tác trong việc tạo ra tăng trưởng thông minh, xanh và bền vững.

Tổng bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan. Ảnh: TTXVN.

Phần Lan thấy tiềm năng to lớn trong tăng cường hợp tác với Việt Nam, xây dựng nền kinh tế tự cường, có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Phần Lan thuộc các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, công nghiệp - năng lượng, công nghệ - dịch vụ - hạ tầng đã chia sẻ những ý tưởng đầy tâm huyết, những kinh nghiệm quý báu và những định hướng hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Phần Lan, hai quốc gia tuy cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi về tầm nhìn phát triển và khát vọng vươn lên.

Đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan đề xuất một số giải pháp mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng bí thư Tô Lâm nêu rõ hợp tác Việt Nam - Phần Lan sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã không ngừng phát triển ngày càng sâu rộng, toàn diện và thực chất.

Theo Tổng bí thư, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lần này, quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược. Đây là cơ hội lớn để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, vốn là trụ cột quan trọng trong hợp tác hai bên lên tầm cao mới.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt ấn tượng với tinh thần hợp tác cởi mở và thực chất của các doanh nghiệp Phần Lan - những đối tác có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và quản trị hiệu quả. Chính điều đó khiến hai bên càng tin tưởng hơn vào tương lai hợp tác giữa hai nước.

Tổng bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan tại thủ đô Helsinki. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư chia sẻ thế giới đã và đang trải qua nhiều biến động phức tạp, khó lường không chỉ về địa chính trị mà còn về kinh tế, thương mại với sự xuất hiện của cả các cơ hội lẫn thách thức mới. Bằng nỗ lực, quyết tâm và sự đồng lòng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Việt Nam đã duy trì sự ổn định toàn diện và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng bí thư khẳng định hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại luôn là trụ cột vững chắc, là động lực chính thúc đẩy quan hệ song phương. Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển chất lượng cao, chú trọng vào khoa học công nghệ, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việt Nam cũng đang mở rộng thị trường với các đối tác quốc tế; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài; thúc đẩy các chính sách đột phá, vượt trội, linh hoạt, thuận lợi hơn.

Hoan nghênh các đề xuất của doanh nghiệp Phần Lan trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn - một mô hình phát triển mà Việt Nam đang quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ, Tổng bí thư cho biết Việt Nam xác định doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển, là động lực để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng bí thư nói Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng một nền kinh tế thị trường năng động, minh bạch, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy con người làm trung tâm.

Tổng bí thư khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối, đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu tương đồng như năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên rừng, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp chính là cầu nối sinh động đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Phần Lan đi vào chiều sâu, góp phần kiến tạo những giá trị bền vững và thiết thực cho cả hai nền kinh tế.

Tổng bí thư đề nghị Chính phủ hai nước, các bộ, ngành và địa phương – trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình – tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và minh bạch, khuyến khích các hình thức hợp tác công – tư, kết nối nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Viettel, VNPT, Vietjet ký loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các tập đoàn Phần Lan

Tại cuộc gặp gỡ, Tổng bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Phần Lan đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn ICEYE (tại Phần Lan) về nghiên cứu và phát triển công nghệ vệ tinh quan sát trái đất; Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Nokia (tại Phần Lan) hợp tác về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới tại Việt Nam; đẩy nhanh ứng dụng 5G/6G, Open RAN, AI, Data Center; Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Nokia (tại Phần Lan) hợp tác về phát triển mạng truy nhập vô tuyến của VNPT tại khu vực Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam Bộ giai đoạn năm 2025 - 2026.

Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến trao biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn công nghệ viễn thông Viettel và Tập đoàn Nokia. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra còn có Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn F-Secure (tại Phần Lan) hợp tác về chiến lược trong bảo vệ người dân khỏi tấn công mạng, chống lừa đảo trực tuyến và mở rộng cơ hội hợp tác ra thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Tập đoàn Airways Aviation (tại Phần Lan) về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế, thúc đẩy hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan.

Airways Aviation cũng sẽ hợp tác cùng Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) triển khai các chương trình đào tạo phi công tại châu Âu, tuân thủ tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và nhà chức trách hàng không Việt Nam (CAAV).

