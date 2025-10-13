Tổng bí thư: Đất nước đã "hàng thẳng, lối thông", bây giờ phải bước đều vào kỷ nguyên mới

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới".

Đi tắt đón đầu

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng bí thư Tô Lâm đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tổng bí thư nhận định chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ như: dịch COVID-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn… Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ nay là Đảng bộ Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, tổ chức thực thi có trọng tâm trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều điểm sáng nổi bật.

Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đảng viên.

Thứ hai, kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, hạn chế tác động đứt gãy chuỗi cung ứng, triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ. Ảnh: VGP.

Thứ ba, cả giai đoạn 2021-2025, ước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu còn lại xấp xỉ đạt. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực. Quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 32 thế giới, thứ 4 ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5000 USD, gấp 1,4 lần so với năm 202l; lạm phát được kiểm soát ở mức 4%/năm, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ tư, các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế và hạ tầng được triển khai quyết liệt, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, tạo thông thoáng hơn trong các thủ tục hành chính và phát triển kinh tế-xã hội.

Đến hết năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành trên 3.200 km đường cao tốc và hơn 1.700 km đường ven biển, vượt xa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, tạo diện mạo mới cho hạ tầng quốc gia. Đẩy mạnh xử lý các tồn tại kéo dài, củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án thua lỗ, chậm tiến độ), đồng thời đang rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho gần 3000 dự án với tổng số vốn khoảng gần 6 triệu tỷ đồng. Bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành bước đầu hiệu quả hơn.

Thứ năm, tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Văn hóa, xã hội, môi trường có chuyển biến rõ nét.

Tổng bí thư đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

Trong những tồn tại ấy, ngoài vấn đề kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, thể chế pháp luật còn nhiều vướng mắc, báo cáo của Chính phủ đề cập đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhiều vấn đề xã hội bức xúc như ngập úng, ùn tắc, an toàn giao thông, môi trường… chưa được giải quyết căn cơ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp, ngành có lúc chưa thật quyết liệt, chưa sâu sát; tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa đồng đều. Công tác chuẩn bị một số đề án, chương trình lớn còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn sợ sai, né tránh trách nhiệm; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng còn hình thức.

"Chúng ta đã có hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc vào kỷ nguyên mới", Tổng bí thư nói và cho biết Đảng bộ Chính phủ cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, hành động quyết liệt hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng bí thư cho rằng đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai.

"Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái tự chủ chiến lược, nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững", Tổng bí thư nói.

3 yêu cầu và 5 định hướng trọng tâm

Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá cao, cơ bản thống nhất và nhấn mạnh, lưu ý thêm 3 yêu cầu:

Một là, thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hai là, nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. Thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất. Tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "có tài, có tầm, có tâm"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư nhấn mạnh 5 trọng tâm:

Thứ nhất: Đảng bộ Chính phủ có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị, là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, nơi trực tiếp cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước. Do đó, Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính Nhà nước.

Tổng bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Chính phủ. Ảnh: TTXVN.

Thứ hai: Tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030: phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số.

Thứ ba: Chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thứ tư: Phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ năm: Bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, với trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ Chính phủ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới: hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Tổng bí thư nói.