Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị FIFA quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, đăng cai một số giải đấu thuộc hệ thống FIFA, trước mắt ưu tiên các giải đấu phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tổ chức của Việt Nam...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino khi tới Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Tại buổi tiếp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thăm lại Việt Nam; đánh giá cao vai trò điều hành của FIFA đối với sự phát triển của bóng đá thế giới, cũng như sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực mà FIFA đã dành cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ bóng đá là môn thể thao được đông đảo nhân dân Việt Nam đặc biệt yêu thích, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, truyền cảm hứng, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho biết định hướng của Việt Nam trong việc ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng bóng đá học đường, bảo đảm các trường học có sân vận động đạt tiêu chuẩn phục vụ học sinh rèn luyện thể chất.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tập trung xây dựng các trung tâm đào tạo tài năng bóng đá trẻ, đồng thời quy hoạch và phát triển hệ thống sân vận động quy mô lớn, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị FIFA hỗ trợ Việt Nam đăng cai các giải đấu quốc tế. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị FIFA quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, đăng cai một số giải đấu thuộc hệ thống FIFA, trước mắt ưu tiên các giải đấu phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, năng lực tổ chức của Việt Nam; đồng thời hướng tới các giải đấu có quy mô lớn hơn khi hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ bóng đá tại Việt Nam được hoàn thiện.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng đề nghị FIFA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị bóng đá, phát triển bóng đá nữ; bóng đá học đường, bóng đá phong trào đến bóng đá chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia.

Bày tỏ vui mừng khi quay trở lại Việt Nam, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chia sẻ vô cùng ấn tượng trước tình yêu bóng đá và tinh thần thể thao tích cực của người dân Việt Nam; đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển bóng đá lớn tại khu vực.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa về hạ tầng, chuyên môn kỹ thuật cũng như công tác đào tạo phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá trẻ; hỗ trợ nâng cao chất lượng quản lý cũng như hoàn thiện hạ tầng cơ sở trong thời gian tới.