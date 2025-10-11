Tới vùng ngập lụt, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu gì?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra thực tế vùng ngập lụt tại xã Đa Phúc và Trung Giã, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đặc biệt ưu tiên các đối tượng yếu thế.

Chiều 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã (thuộc huyện Sóc Sơn cũ). Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa.

Báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, cho biết do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ trên các sông, từ ngày 7/10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân (43.202 người) bị ảnh hưởng. Trong đó, xã Trung Giã có 4.042 hộ (16.417 người) và xã Đa Phúc 1.713 hộ (7.310 người). Đã có 3.751 hộ với 19.714 người được sơ tán đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn công tác tới kiểm tra hiện trường các điểm sạt lở đường sắt qua địa bàn xã Trung Giã. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Do ảnh hưởng của lũ sông Cầu, trên địa bàn 2 xã đã xuất hiện nhiều sự cố. Tại xã Đa Phúc, một số bờ bao bị sạt trượt, nghiêng đổ khoảng 150m kênh tưới tiêu; 11,97km đê bối, đê bao ngoài đê chính bị tràn, ngập; đoạn đê hữu Cầu (đê cấp III) dài 7,5km bị tràn mặt. Ở xã Trung Giã, lũ đã làm xói cục bộ tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 20m; tràn qua 7km đê Đô Tân và 1km đê Vòng Ấm; đồng thời gây kẹt cánh cống tại một số trạm bơm như Tiên Tảo, Cẩm Hà, Tân Hưng, Tăng Long...

Hiện mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang rút. Tuy nhiên, do đê ngâm nước nhiều ngày, nguy cơ sự cố vẫn cao.

Trước tình hình khẩn cấp, UBND TP đã bổ sung 10 tỷ đồng cho mỗi xã Trung Giã và Đa Phúc để thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội đã xây dựng phương án tiêu thoát nước cho khu vực hạ du 2 xã.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô, xã Trung Giã vẫn còn thôn An Lạc và thôn Hòa Bình có điểm ngập sâu khoảng 1,5m, lực lượng chức năng đã dùng thuyền đưa người và nhu yếu phẩm vào hỗ trợ.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo cáo lãnh đạo UBND thành phố về công tác huy động lực lượng, cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Tại xã Đa Phúc, trong một số thôn nước vẫn chưa rút hết. Lực lượng chức năng đã được tăng cường, vừa giúp người dân di chuyển đồ đạc, vừa cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô, nhận định đây là đợt mưa lũ chưa từng có tiền lệ nên không thể chủ quan, đặc biệt tại các vị trí chân đê có mạch sủi, thẩm thấu nước cần tuần tra và xử lý ngay. Lực lượng quân đội sẵn sàng hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ cho bà con nhân dân.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân và chính quyền địa phương trong những ngày bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo ông Thanh, đây là "phép thử" đối với mô hình mới chính quyền địa phương 2 cấp và Luật phòng thủ dân sự, song cũng là thực tế để Thành phố đánh giá năng lực chỉ huy, phối hợp của các cấp, các ngành trong ứng phó thiên tai.

Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm việc sau khi đi kiểm tra địa bàn ngập lụt tại hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Chủ tịch UBND thành phố biểu dương lực lượng quân đội, công an, dân quân và nhân dân đã chủ động, nghiêm túc thực hiện các phương án phòng chống, cứu hộ, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Ông yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương phối hợp với lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sinh hoạt bình thường.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh cần ưu tiên quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già, trẻ em và đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều có nơi ở an toàn, đủ lương thực, nước sạch và điều kiện sinh hoạt thiết yếu.