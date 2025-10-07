Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng 8/10, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 7/10 và sáng 8/10, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, TP Hà Nội có mưa vừa mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Dự báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Hà Nội sáng 7/10. Ảnh: Báo Vietnamnet.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ chiều 8/10, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ và TP Hà Nội có xu hướng giảm nhanh.

Mưa lớn có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước đó, đêm qua và hôm nay (7/10) khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng các khu vực Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP Hà Nội có mưa to đến rất to.

Sông Bằng Giang vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986. Ảnh: Vietnamnet.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến 20h ngày 7/10, cục bộ có nơi trên 300 mm như: Hóa Thượng (Thái Nguyên) 564.2 mm, Xuân Hương (Bắc Ninh) 403 mm, Mễ Trì (TP Hà Nội) 301.9 mm...

Dự báo thời tiết ngày 8/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực xã Vĩnh Thông, Thái Nguyên bị ngập sâu. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đông bắc, đồng bằng và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.