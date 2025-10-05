Hà Nội khuyến khích người dân làm việc trực tuyến, cho học sinh nghỉ học để ứng phó bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khuyến khích người dân làm việc trực tuyến và cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 để ứng phó bão số 11.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký, ban hành công điện số 16 yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp ứng phó bão Matmo (bão số 11) nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Theo đó, công điện nêu rõ, bão số 11 có khả năng gây đợt mưa lớn trên địa bàn thành phố. Trong khi nhiều hồ thủy điện mở cửa xả lũ, mực nước các sông của Hà Nội đang ở mức cao, đặc biệt sông Tích, sông Bùi vẫn trên báo động lũ cấp III.

Nhiều hồ thủy lợi như Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn đã vượt ngưỡng tràn; nhiều khu vực do đất, đá ngấm nước mưa thời gian dài đã bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất, đá.

Theo báo cáo của các xã, phường, hiện nay vẫn còn hơn 2.000 nhà ở bị ảnh hưởng, ngập sau bão số 10 và mưa lũ.

Để chủ động ứng phó bão số 11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành và lãnh đạo các phường, xã nhận thức rõ tính chất đặc biệt nguy hiểm của bão khi có nguy cơ "thiên tai chồng thiên tai", "tai biến chồng tai biến", với nhiều hình thái như bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Ảnh hưởng của Bualoi, đường phố Hà Nội chìm trong biển nước. Ảnh: Q.A.

Các đơn vị phải xây dựng phương án, giải pháp ứng phó kịp thời và quyết liệt, chủ động, phù hợp diễn biến tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra.

Tập trung hỗ trợ người dân còn phải sơ tán, di dời, sửa chữa nhà cửa, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là các điểm úng ngập, sự cố chưa được giải quyết.

Kết hợp dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước hồ, tiêu thoát nước đệm trên hệ thống thoát nước nội, ngoại thành để sẵn sàng ứng phó bão số 11.

Chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường; khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, nhất là sản xuất nông nghiệp; vận động cộng đồng, doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch TP nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các phường, xã phải theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân phòng tránh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, đối tượng yếu thế; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.

Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân cư trước khi bão đổ bộ; triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu; bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở; tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó, tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ.

Công điện cũng nêu rõ các địa bàn phải đặc biệt lưu ý sơ tán dân, di chuyển tài sản khỏi các khu vực sạt lở nguy hiểm, địa hình trũng thấp, thường xuyên ngập sâu, khu vực sát bờ sông, các điểm bị sự cố, sạt lở, cô lập; trong đó có bãi giữa sông Hồng thuộc phường Hồng Hà và xã Minh Châu; các xã Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai, Kiều Phú, Phú Cát, Hạ Bằng…; các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp lũ rừng ngang Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải phối hợp Sở Xây dựng, các tỉnh giáp ranh điều tiết công trình tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chủ động tiêu nước đệm, hạ mực nước hồ chứa, kiểm tra xử lý sự cố hồ, đập, đê điều, khu xử lý chất thải, tránh tràn phát tán rác thải, chất thải nguy hại, xử lý môi trường nguồn nước tại các địa bàn chịu ảnh hưởng mưa bão lũ ngập lụt.

"Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước, Công viên cây xanh, chiếu sáng đô thị, đơn vị cung cấp nước sạch phối hợp địa phương tăng cường ứng trực, kịp thời triển khai chống úng ngập nội thành, phối hợp tiêu thoát nước ngoại thành...", công điện nêu.

Đặc biệt, Chủ tịch TP giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần. TP cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai.