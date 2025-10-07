Hà Nội mưa lớn, những tuyến phố nào có nguy cơ ngập sâu trong sáng nay?

Cơ quan khí tượng dự báo trong 3-6h tới, Hà Nội có mưa to đến rất to, khoảng hơn 100 điểm có nguy cơ ngập úng.

Sáng 7/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3-6h tới, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng 20-70mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến đường, phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến 20-40cm, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập kéo dài tới trưa và đầu giờ chiều, có nơi ngập lâu hơn.

Lượng mưa 6 giờ qua tại Hà Nội phổ biến ở mức 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm…

Nước ngập sâu trên tuyến phố Liễu Giai (Hà Nội) do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Ảnh: Đặng Phát.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo hơn 100 tuyến đường, phố, khu vực dân cư có nguy cơ ngập úng trong sáng nay như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu.

Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân.

Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Chiến Thắng, Khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…