Thủ tướng thị sát điểm ngập sâu tại Hà Nội

Thị sát tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội), Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị phương án ứng phó cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết.

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (TP Hà Nội) - những địa bàn đang bị ngập sâu do nước lũ trên các sông dâng cao.

Hơn một ngày qua, nước lũ lên nhanh đã gây ngập lụt một số khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích đã tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời triển khai hộ đê, ngăn nước tràn qua mặt đê.

Tính đến thời điểm hiện tại, mặt đê quai, đê chính và đê cấp 4 tại các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp thêm khoảng 1 mét, ngăn nước lũ tràn vào khu vực dân cư bên trong đê.

Đặc biệt, vào chiều ngày 9/10, nền của một số đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đi qua xã Trung Giã đã bị xói lở và cuốn trôi, khiến đường ray bị võng, tuyến đường sắt bị tê liệt. Nhân sự của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có mặt tại hiện trường tuyến đường sắt gặp sự cố, đánh giá những hư hỏng, thiệt hại để có hướng xử lý, khắc phục; dự kiến trong ngày tới sẽ khắc phục xong và thông tuyến.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp. Ảnh: VGP.

Đến kiểm tra tại hiện trường, Thủ tướng nhấn mạnh đây là các khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến nước lũ để có phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời dân đến nơi an toàn, chuẩn bị trên tinh thần "đắt lo, ế mừng", lấy an toàn tính mạng người dân là trên hết.

"Phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, xe cộ, lực lượng, đặc biệt là Quân đội điều động 2 sư đoàn đóng quân tại khu vực, chuẩn bị nơi ở cho người dân và các nhu yếu phẩm cần thiết để di dời, sơ tán người dân khi cần thiết", Thủ tướng nói.



Tại hiện trường, Thủ tướng đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình tình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu, trong đó có việc xem xét đóng, mở vào thời điểm phù hợp các cửa xả của các hồ thủy điện ở thượng lưu.

Thủ tướng gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông. Ảnh: VGP.

Đến động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ hộ đê, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã làm xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất; đề nghị các lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả nhất, kịp thời phát hiện, ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố dù nhỏ nhất ngay khi mới xảy ra.

Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai…

Thủ tướng thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ tại Hà Nội. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.