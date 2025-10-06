Hà Nội ra thông báo khẩn, điều chỉnh lịch học sau diễn biến mới của bão số 11

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tuỳ theo diễn biến thời tiết để chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Sáng 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát đi thông báo khẩn liên quan đến ứng phó với cơn bão Matmo (bão số 11).

Theo thông tin dự báo, lúc 5h sáng cùng ngày, bão Matmo đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh, Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão, song có thể có mưa cục bộ lên tới 150 mm, khiến một số nơi ngập.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Một học sinh lớp 6 ở Hà Nội cố gắng lội ra giữa đoạn ngập để về nhà do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Ảnh: Vietnamnet.

Nhà trường chủ động rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú… khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Để ứng phó với hoàn lưu bão, nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo để xử lý.

Điều chỉnh này được đưa ra sau khoảng 13 tiếng, kể từ khi Sở thông báo nghỉ học toàn thành phố vào chiều 5/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng nay, bão số 11 đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, từ sáng 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa – mưa to, lượng mưa phổ biến 50–150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Hà Nội đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa – mưa to và dông (50–100 mm, có nơi trên 150 mm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.