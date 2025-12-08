Tin nóng công nghệ 8/12: Trung Quốc ra mắt khung nhôm liền khối 'đầu tiên trên thế giới' cho xe điện

VietTimes - Khung nhôm liền khối 'đầu tiên trên thế giới' dành cho xe điện được Trung Quốc ra mắt; ByteDance ra mắt điện thoại AI;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Trung Quốc ra mắt khung nhôm liền khối 'đầu tiên trên thế giới' cho xe điện

Mẫu SUV Trung Quốc. Ảnh: Interesting Engineering.

Hantek, một nhà sản xuất khung gầm của Trung Quốc, đã phát triển thành công một loại khung mới. Khung này có diện tích khoảng 4,2 mét vuông, với tỷ lệ độ dày thành dao động hơn 12:1 – một thách thức kỹ thuật lớn trong quy trình đúc.

Thiết kế mới này cho phép tạo ra một khung nhôm tích hợp, thay thế phương pháp truyền thống lắp ráp từ nhiều bộ phận nhỏ. Việc loại bỏ các mối nối hàn giúp tăng đáng kể độ cứng tổng thể của thân xe và cải thiện hiệu suất va chạm.

Công nghệ đúc áp suất thấp này được kỳ vọng sẽ định hình lại việc sản xuất khung xe điện (EV) tại Trung Quốc, mang lại giải pháp hiệu quả và bền bỉ hơn cho các hãng ô tô.

2. Apple CarPlay nhận cập nhật lớn với iOS 26.2

iOS 26.2 sẽ bổ sung hai tính năng mới cho CarPlay vào tháng 12. Ảnh: BGR.

Apple tiếp tục cải thiện trải nghiệm CarPlay cơ bản với bản cập nhật iOS 26.2, bổ sung hai tính năng tiện lợi được nhiều người dùng mong đợi.

Thứ nhất, người dùng giờ đây có thể ghim tin nhắn trực tiếp thông qua màn hình giải trí trong xe. Trước đây, việc quản lý các tin nhắn ghim chỉ có thể thực hiện trên các thiết bị chạy hệ điều hành iOS và macOS.

Thứ hai, iOS 26.2 cho phép người dùng thêm tối đa ba widget trên màn hình CarPlay (trước đây là hai). Điều này giúp tài xế dễ dàng theo dõi đồng hồ, thời tiết và ứng dụng nghe nhạc như Spotify cùng lúc. Các cập nhật này tiếp nối những cải tiến lớn của iOS 26 như ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass và giao diện thông báo cuộc gọi mới.

3. Châu Âu tăng cường trấn áp BigTech, phạt Google và X

X của Elon Musk bị EU phạt 120 triệu euro. Ảnh: Reuters.

Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường trấn áp các công ty công nghệ lớn, khẳng định quyền tối cao trong việc thực thi luật pháp của mình bất chấp áp lực từ Mỹ. Sau mức phạt kỷ lục áp lên Google, Ủy ban Châu Âu tiếp tục phạt X của Elon Musk 120 triệu euro vì vi phạm quy tắc nội dung trực tuyến.

Chính phủ Mỹ đã phản ứng bằng cách cố gắng liên kết việc giảm thuế nhập khẩu thép với các quy định kỹ thuật số lỏng hơn của EU. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan chống độc quyền EU, bà Teresa Ribera, đã bác bỏ thẳng thừng, khẳng định luật cạnh tranh không phải là công cụ mặc cả thương mại.

EU đang kiên quyết thực thi Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số nhằm kiềm chế quyền lực của các công ty công nghệ lớn như Google, Apple và Meta.

4. Trump cho biết ông sẽ tham gia xem xét thỏa thuận giữa Netflix và Warner Brothers

Donald Trump sẽ tham gia xem xét thỏa thuận giữa Netflix và Warner Brothers. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố ông sẽ có tiếng nói trong quyết định về việc sáp nhập được đề xuất giữa Netflix và Warner Brothers, bày tỏ quan ngại về thị phần khổng lồ của công ty sau khi hợp nhất.

Netflix trước đó đã đồng ý mua lại các xưởng phim, TV và bộ phận phát trực tuyến của Warner Bros Discovery với giá 72 tỷ USD, một thỏa thuận sẽ chuyển giao quyền kiểm soát một trong những tài sản quý giá nhất Hollywood cho gã khổng lồ phát trực tuyến.

Tổng thống Mỹ - Donald Trump không nói rõ liệu ông có ủng hộ thỏa thuận hay không, nhưng ông nhấn mạnh khả năng tập trung quyền lực thị trường trong ngành giải trí. Ông nhận định: "Đó sẽ là vấn đề để các nhà kinh tế quyết định... Nhưng đây là một thị phần lớn. Chắc chắn nó có thể là một vấn đề".

5. ByteDance ra mắt điện thoại AI

Mẫu máy Nubia M153. Ảnh: Nikkei Asia.

Cuộc chiến giành thị phần và an ninh mạng đang diễn ra giữa các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc sau khi ByteDance (chủ sở hữu TikTok) ra mắt điện thoại thông minh tích hợp AI. Thiết bị mang tên Nubia M153, hợp tác với ZTE, cho phép trợ lý AI Doubao (sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Doubao) có quyền truy cập rộng rãi vào hệ điều hành.

Tuy nhiên, người dùng nhanh chóng báo cáo Doubao bị chặn bởi các ứng dụng ngân hàng, WeChat của Tencent và Taobao/Alipay của Alibaba. Các đối thủ lo ngại về rủi ro bảo mật và đặc biệt là trách nhiệm pháp lý đối với các giao dịch tài chính do AI thực hiện.

ByteDance đã phải tạm dừng một số tính năng AI như ngân hàng và thanh toán trực tuyến. Các chuyên gia nhận định đây là sự thách thức trực tiếp đối với mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo và thời gian sử dụng của các công ty công nghệ lớn.