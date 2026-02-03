Việt Nam lần đầu hình thành sàn giao dịch công nghệ công - tư

Hà Nội chính thức ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ theo mô hình công – tư đầu tiên cả nước, đặt nền móng hình thành thị trường khoa học và công nghệ hiện đại, minh bạch, nơi Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp vận hành và thị trường quyết định.

Ngày 3/2/2026, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội HanoTEX và Chợ Chuyển đổi số DTMarket tại Khu Liên cơ Võ Chí Công. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại sự kiện, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc tạo ra công nghệ mà ở việc tổ chức thị trường để công nghệ đi vào cuộc sống và tạo ra giá trị thực.

Thời gian qua Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số với nguồn cung công nghệ ngày càng lớn. Tuy nhiên khả năng giao dịch thương mại hóa và lan tỏa các kết quả này vẫn còn hạn chế do thiếu một thị trường được tổ chức bài bản minh bạch và có cơ chế bảo đảm niềm tin.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang giới thiệu về chợ chuyển đổi số và sàn giao dịch công nghệ Hà Nội

Từ thực tiễn đó việc hình thành Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội HanoTEX và Chợ Chuyển đổi số DTMarket là yêu cầu tất yếu nhằm tổ chức lại thị trường công nghệ theo hướng hiện đại và hiệu quả.

HanoTEX được định hướng phát triển trở thành thiết chế trung tâm của thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Sàn vừa là trung tâm dữ liệu công nghệ, vừa là tổ chức trung gian chuyên nghiệp thực hiện định giá, môi giới, xúc tiến và thương mại hóa công nghệ.

Thông qua kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, HanoTEX góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Hà Nội.

Điểm nhấn đặc biệt của HanoTEX là mô hình hợp tác công - tư đầu tiên trong lĩnh vực sàn giao dịch công nghệ tại Việt Nam. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt, doanh nghiệp tham gia quản lý và vận hành chuyên nghiệp, còn thị trường là thước đo cuối cùng của hiệu quả. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ tư duy quản lý sang tư duy tổ chức thị trường khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với các viện, trường, doanh nghiệp.

Song hành với HanoTEX, Chợ Chuyển đổi số DTMarket được hình thành như một cấu phần chuyên sâu, tập trung vào công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Khác với mô hình chợ giải pháp truyền thống, DTMarket vận hành theo cách tiếp cận chợ bài toán, trong đó nhu cầu được công bố công khai, giải pháp được thử nghiệm và hiệu quả được đo lường trước khi nhân rộng. Với cơ quan nhà nước.

Đây là kênh chính thức để đặt bài toán và lựa chọn giải pháp. Với doanh nghiệp, đây là không gian thử nghiệm và mở rộng thị trường. Với Thành phố, đây là công cụ chuẩn hóa và tích lũy năng lực chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội khẳng định thành công của HanoTEX và DTMarket không đo bằng số lượng nền tảng hay công nghệ được niêm yết, mà bằng số công nghệ được thương mại hóa thành công, số bài toán thực tiễn được giải quyết hiệu quả và mức đóng góp thực chất vào tăng trưởng của Thủ đô.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội kêu gọi các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học, đặc biệt là người dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia Sàn Giao dịch công nghệ và Chợ Chuyển đổi số Hà Nội, đưa các nhu cầu thực tiễn và giải pháp công nghệ vào giao dịch, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của Thủ đô và sự phát triển chung của cả nước.