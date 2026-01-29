Tin nóng công nghệ 29/1: Tesla chi 20 tỷ USD để thay thế dây chuyền xe điện

Tesla chi kỷ lục 20 tỷ USD để thay thế dây chuyền xe điện bằng robot hình người; Liên minh Châu Âu siết chặt kiểm soát các nhà cung cấp công nghệ rủi ro cao;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Micron rót 24 tỷ USD xây nhà máy chip tại Singapore

Micron xây nhà máy chip tại Singapore. ẢNh: Nikkei Asia.

Hãng chip nhớ Micron của Mỹ vừa công bố kế hoạch đầu tư 24 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất mới tại Singapore. Quyết định này nhằm gia tăng sản lượng trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang diễn ra trầm trọng do sự bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Cơ sở mới chuyên sản xuất chip NAND tiên tiến dự kiến sẽ bắt đầu vận hành từ nửa cuối năm 2028 trên diện tích 65.000 mét vuông. Hiện tại Singapore đóng vai trò quan trọng khi là nơi sản xuất 98 phần trăm chip nhớ flash của Micron. Bên cạnh đó hãng cũng đang hoàn tất nhà máy đóng gói chip băng thông cao trị giá 7 tỷ USD tại đây để kịp bàn giao vào năm 2027. Các chuyên gia dự báo cuộc đua mở rộng công suất giữa Micron và các đối thủ Hàn Quốc sẽ còn tiếp diễn quyết liệt nhằm đáp ứng nhu cầu dữ liệu khổng lồ của thế giới.

2. Liên minh châu Âu siết chặt kiểm soát các nhà cung cấp công nghệ rủi ro cao

Huawei Technologies đang phải đối mặt với môi trường ngày càng khó khăn ở châu Âu. Ảnh: Nikkei Asia.

Liên minh châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch loại bỏ các nhà cung cấp công nghệ thông tin có độ rủi ro cao khỏi các chuỗi cung ứng quan trọng. Theo đề xuất sửa đổi Đạo luật An ninh mạng, các lĩnh vực như xe tự lái, dịch vụ đám mây và bán dẫn sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt vì lý do an ninh kinh tế. Nếu dự luật được thông qua, các công ty viễn thông phải ngừng sử dụng sản phẩm từ những đối tác bị chỉ định trong vòng 36 tháng.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Huawei và các bộ ngành của Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nguyên tắc thương mại công bằng của WTO. Phía Bắc Kinh cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả quyết liệt để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp của mình. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Huawei thậm chí đang cân nhắc việc bán lại nhà máy sản xuất thiết bị viễn thông đầu tiên của hãng tại Pháp.

3. Amazon cắt giảm 16.000 việc làm,đóng cửa hàng loạt siêu thị

Amazon cắt giảm 16.000 việc làm. Ảnh: Reuters.

Amazon vừa xác nhận cắt giảm thêm 16.000 nhân sự, hoàn tất kế hoạch loại bỏ 30.000 vị trí kể từ tháng 10 năm ngoái. Đây là đợt sa thải lớn nhất trong ba thập kỷ qua của gã khổng lồ thương mại điện tử nhằm giảm bớt thủ tục hành chính và các mảng kinh doanh kém hiệu quả.

Cùng với việc tinh giản bộ máy, Amazon tuyên bố đóng cửa toàn bộ các cửa hàng tạp hóa Fresh và siêu thị Go truyền thống, đồng thời ngừng sử dụng hệ thống thanh toán quét lòng bàn tay Amazon One. CEO Andy Jassy nhấn mạnh việc tái cấu trúc là cần thiết để đối phó với tình trạng tuyển dụng quá mức trong đại dịch và sự thay đổi văn hóa doanh nghiệp do trí tuệ nhân tạo mang lại. Nhiều bộ phận từ điện toán đám mây AWS đến trợ lý Alexa đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Dù vậy ban lãnh đạo khẳng định không có kế hoạch thực hiện các đợt cắt giảm quy mô lớn định kỳ trong tương lai.

4. Chi 20 tỷ USD, Tesla thay thế dây chuyền xe điện bằng robot hình người

Tesla chi tiêu mạnh cho dây chuyền sản xuất xe điện. Ảnh: Reuters.

Tesla vừa công bố kế hoạch nâng mức chi tiêu vốn lên con số kỷ lục hơn 20 tỷ USD trong năm nay nhằm chuyển dịch trọng tâm kinh doanh. Theo thông tin từ Reuters, phần lớn ngân sách này sẽ không dành cho mảng xe điện truyền thống vốn đang mất vị thế vào tay BYD.

Thay vào đó CEO Elon Musk cho biết Tesla sẽ dừng sản xuất các dòng xe Model S và Model X để nhường không gian nhà máy cho dự án robot hình người Optimus. Khoản đầu tư khổng lồ cũng được tập trung cho dây chuyền xe tự lái Cybercab và mở rộng các nhà máy sản xuất pin. Dù vẫn dựa vào doanh số xe điện để duy trì hoạt động nhưng giá trị vốn hóa của Tesla hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào niềm tin của giới đầu tư đối với các công nghệ trí tuệ nhân tạo tương lai.

5. Neuralink mở rộng thử nghiệm cấy ghép chip não lên 21 người trên toàn thế giới

Neuralink mở rộng thử nghiệm cấy ghép chip não. Ảnh: Reuters.

Công ty công nghệ sinh học Neuralink của tỷ phú Elon Musk vừa thông báo đạt cột mốc 21 người tham gia thử nghiệm cấy ghép chip não. Con số này tăng đáng kể so với 12 bệnh nhân được ghi nhận hồi tháng 9 năm ngoái. Thiết bị cấy ghép tiên tiến này đang giúp những người bị tổn thương tủy sống thực hiện các thao tác như chơi trò chơi điện tử hoặc duyệt web chỉ bằng suy nghĩ.

Đại diện Neuralink cho biết việc mở rộng quy mô thử nghiệm lâm sàng nhằm mục đích tối ưu hóa phần cứng và hoàn thiện quy trình phẫu thuật cho từng đối tượng cụ thể. Sau khi vượt qua các rào cản pháp lý từ FDA vào năm 2024, công ty hiện đang phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia. Thành tựu này hứa hẹn mang lại cuộc sống tự chủ hơn cho những người mắc bệnh lý thần kinh nghiêm trọng trong tương lai gần.

Theo Nikkei Asia, Reuters