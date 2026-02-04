Những sai lầm tai hại khi sạc pin điện thoại

Việc sạc điện thoại hàng ngày là thói quen không thể thiếu nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng cách để bảo vệ thiết bị.

Việc sạc điện thoại hàng ngày đã trở thành một thói quen không thể thiếu đối với hầu hết người dùng công nghệ hiện nay. Nhiều người thường xuyên cắm sạc qua đêm và đi ngủ mà không hề bận tâm đến việc thiết bị cần bao nhiêu thời gian để đầy pin hay nhiệt độ máy đang nóng lên thế nào.

Tuy nhiên thói quen tưởng chừng vô hại này thực tế đang gây hại cho điện thoại nhiều hơn là giúp ích. Thậm chí đã có những trường hợp ghi nhận điện thoại bốc cháy khi đang sạc tạo ra những tình huống vô cùng nguy hiểm cho người sử dụng. Ngay cả khi không xảy ra hỏa hoạn thì việc cắm sạc quá lâu cũng gây ra những hư tổn kéo dài mà mắt thường khó nhận thấy.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm sút tuổi thọ linh kiện là do nhiệt độ tích tụ bên trong thiết bị trong suốt quá trình sạc kéo dài. Một chiếc điện thoại liên tục phải chịu áp lực nhiệt sẽ khiến dung lượng pin bị hao mòn nhanh chóng theo thời gian.

Có rất nhiều yếu tố khiến máy bị quá nhiệt như đặt điện thoại ở nơi không thoáng mát hoặc sử dụng các loại cáp sạc kém chất lượng đẩy dòng điện vào quá nhanh. Nhiệt độ tỏa ra cũng khác nhau tùy thuộc vào từng dòng máy nhất là các thiết bị cao cấp như Galaxy S25 Ultra vốn sở hữu chipset mạnh mẽ sẽ tỏa nhiệt nhiều hơn so với các dòng máy phổ thông.

Để bảo vệ thiết bị các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tháo ốp lưng trước khi cắm sạc đặc biệt là những loại ốp dày có khả năng giữ nhiệt. Một lời khuyên quan trọng khác là hãy rút sạc ngay khi pin đạt mức 100% vì thiết bị vẫn tiếp tục duy trì việc nạp điện nhẹ làm gia tăng nhiệt độ không cần thiết.

Bên cạnh đó người dùng cũng nên tránh sử dụng điện thoại cho các tác vụ nặng như chơi game hay chạy ứng dụng tiêu tốn tài nguyên khi đang cắm sạc. Mặc dù việc sử dụng nhẹ nhàng như nhắn tin thường không gây hại nhưng các ứng dụng nặng sẽ làm tăng đáng kể lượng nhiệt sinh ra trong lúc pin đang nạp năng lượng.

Thay vì dựa vào thói quen thủ công bạn nên tận dụng tối đa các tính năng thông minh được tích hợp sẵn trên hệ điều hành như sạc thích ứng trên Android hay sạc pin tối ưu trên iPhone. Những tính năng này cho phép thiết bị giới hạn mức sạc ở ngưỡng 80% hoặc tự động điều chỉnh tốc độ sạc dựa trên thói quen thức dậy hàng ngày của người dùng.

Thay vì sạc với công suất tối đa trong suốt cả đêm hệ thống sẽ làm chậm quá trình nạp điện ở giai đoạn cuối để pin đạt mức 100% ngay trước khi bạn rút sạc. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian thiết bị phải chịu nhiệt độ cao từ đó làm chậm quá trình thoái hóa pin và giúp điện thoại hoạt động bền bỉ hơn trong tương lai.

Theo BGR