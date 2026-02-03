SpaceX thâu tóm xAI nhằm hiện thực hóa đế chế công nghệ nghìn tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk vừa chính thức công bố việc SpaceX mua lại xAI, một động thái hợp nhất chiến lược giữa gã khổng lồ ngành hàng không vũ trụ và công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đứng sau chatbot Grok. Thương vụ này không chỉ đơn thuần là một hoạt động sáp nhập tài chính mà còn nhằm mục tiêu hợp nhất các tham vọng về không gian và AI của vị tỷ phú giàu nhất thế giới.

Theo chia sẻ của Elon Musk, sự kết hợp này sẽ mở ra một chương mới trong sứ mệnh hiểu rõ vũ trụ và mở rộng ánh sáng của ý thức đến các vì sao. Đây được xem là một trong những sự kết hợp tham vọng nhất trong lĩnh vực công nghệ khi kết nối một nhà thầu quốc phòng không gian với một đơn vị phát triển AI đang tăng trưởng thần tốc.

Theo báo cáo từ Bloomberg, thực thể sau sáp nhập dự kiến có mức định giá khoảng 1,25 nghìn tỷ USD với giá cổ phiếu ở mức 527 USD mỗi cổ phiếu. Dưới thỏa thuận này, xAI sẽ trở thành một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SpaceX. Việc sáp nhập diễn ra ngay trước thềm kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đầy bùng nổ của SpaceX vào cuối năm nay, một sự kiện có thể đẩy giá trị vốn hóa của công ty vượt ngưỡng 1,5 nghìn tỷ USD.

Thương vụ này càng củng cố thêm đế chế kinh doanh rộng lớn của Elon Musk thành một hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau chặt chẽ, vốn được các nhà phân tích gọi bằng cái tên Muskonomy, bao gồm cả Tesla, Neuralink và The Boring Company.

Sự kiện này đánh dấu một bước đi táo bạo khác của Elon Musk trong việc hợp nhất các liên doanh của mình. Trước đó ông từng hoán đổi cổ phần để đưa nền tảng mạng xã hội X vào xAI nhằm giúp AI này có quyền truy cập kho dữ liệu khổng lồ.

Việc kết hợp với SpaceX sẽ giúp xAI tận dụng hạ tầng dữ liệu và năng lượng của công ty mẹ để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Google, Meta hay OpenAI. Ngược lại SpaceX cũng sẽ sở hữu năng lực xử lý AI mạnh mẽ để tối ưu hóa các nhiệm vụ vận hành tên lửa và mạng lưới vệ tinh Starlink.

Tuy nhiên thỏa thuận khổng lồ này có thể sẽ phải đối mặt với sự giám sát gắt gao từ các cơ quan quản lý và nhà đầu tư. Những vấn đề về quản trị doanh nghiệp, định giá và xung đột lợi ích đang được đặt ra khi Elon Musk giữ vai trò lãnh đạo chồng chéo tại nhiều tập đoàn khác nhau. Việc chuyển giao kỹ sư, công nghệ độc quyền và các hợp đồng thương mại giữa các thực thể cũng là những yếu tố gây lo ngại về tính minh bạch.

Ngoài ra vì SpaceX đang nắm giữ các hợp đồng liên bang trị giá hàng tỷ USD với NASA và Bộ Quốc phòng Mỹ, các cơ quan an ninh quốc gia cũng có quyền rà soát giao dịch này để đánh giá các rủi ro tiềm ẩn. Dù còn nhiều thách thức pháp lý nhưng sự ra đời của một liên minh không gian AI hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện bản đồ công nghệ toàn cầu trong thập kỷ tới.

Theo Nikkei Asia