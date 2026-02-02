Tin nóng công nghệ 2/2: Trung Quốc đạt đột phá công nghệ làm mát bằng muối

1. Đại học Công nghệ Singapore biến khuôn viên trường thành phòng thí nghiệm sống

Khuôn viên của Viện Công nghệ Singapore (Singapore Institute of Technology) tại quận Punggol. Ảnh: Nikkei Asia.

Đại học Công nghệ Singapore vừa chính thức biến cơ sở mới tại Punggol thành một phòng thí nghiệm thực chứng khổng lồ phục vụ nghiên cứu năng lượng và robot.

Hệ thống hạ tầng tại đây được lắp đặt hơn 20.000 cảm biến cùng lưới điện siêu nhỏ nhằm cung cấp dữ liệu vận hành thực tế cho sinh viên và đối tác công nghiệp.

Hiệu trưởng Chua Kee Chaing khẳng định mô hình phòng thí nghiệm sống này giúp người học tiếp cận các bài toán thực tiễn thay vì chỉ dựa trên lý thuyết.

Từ nửa đầu năm 2026, trường sẽ mở cửa đón các doanh nghiệp lớn như Hitachi và Hyundai Motor đến thử nghiệm các công nghệ tiết kiệm điện cho trung tâm dữ liệu hay sạc xe điện hai chiều.

Chiến lược này không chỉ giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn thu hút đầu tư nước ngoài, giúp Singapore duy trì lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế số toàn cầu vốn đang thay đổi nhanh chóng.

2. Trung Quốc trồng thành công giống cao su chiến lược trên sa mạc Gobi

Kế hoạch của Trung Quốc nhằm tối đa hóa sản lượng cao su từ một cây duy nhất. Interesting Engineering.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa biến vùng đất khô hạn ở sa mạc Gobi thành nơi sản xuất cao su tự nhiên từ cây Đỗ trọng. Thành tựu này giúp Bắc Kinh giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn nhập khẩu vốn đang chiếm hơn 85% nhu cầu quốc gia.

Khác với cao su nhiệt đới truyền thống, Đỗ trọng là loài cây bản địa có khả năng chịu hạn cực tốt và chứa loại mủ quý giá giúp tăng độ bền cho lốp xe bọc thép.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Nông lâm Tây Bắc đã lai tạo thành công các giống thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, đồng thời đột phá trong công nghệ chiết xuất xanh giúp hạ giá thành sản xuất. Với kế hoạch mở rộng diện tích lên 3,3 triệu ha vào năm 2030, Trung Quốc đang biến loài cây dược liệu này thành vũ khí chiến lược mới cho ngành công nghiệp quốc phòng và ô tô, khẳng định năng lực tự chủ nguồn nguyên liệu quan trọng ngay trên những vùng đất chết.

3. Trung Quốc đột phá công nghệ làm mát bằng muối giúp hạ nhiệt trung tâm dữ liệu AI

Phương pháp làm mát bằng chất lỏng mới này hấp thụ nhiệt gần như tức thì. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa phát triển kỹ thuật làm mát bằng hóa chất thông qua áp suất giúp hạ nhiệt độ xuống mức âm chỉ trong 30 giây.

Quy trình này sử dụng muối ammonium thiocyanate hòa tan trong nước dưới áp suất cao để tạo ra dung dịch bão hòa. Khi giải phóng áp suất đột ngột, quá trình tái hòa tan sẽ hấp thụ một lượng nhiệt khổng lồ từ môi trường xung quanh giúp giảm hàng chục độ C ngay lập tức.

Đây được coi là giải pháp đột phá cho các trung tâm dữ liệu AI vốn tiêu tốn từ 30 đến 50% tổng điện năng cho hệ thống làm mát truyền thống.

Thay vì thay thế hoàn toàn điều hòa, công nghệ này đóng vai trò như một bộ đệm nhiệt để xử lý các đợt bùng phát nhiệt đột ngột khi huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo. Dù tiềm năng nhưng các chuyên gia vẫn cần giải quyết bài toán về chi phí năng lượng tái nén và khả năng ăn mòn thiết bị trước khi ứng dụng thực tế.

4. Công ty Phần Lan ra mắt hệ thống lưu trữ nhiệt bằng cát

Hệ thống này chuyển đổi điện năng tái tạo thành nhiệt năng lưu trữ trong cát ở nhiệt độ cao để cung cấp nhiệt cho các ngành công nghiệp theo yêu cầu. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty cleantech TheStorage vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống lưu trữ nhiệt năng công nghiệp đầu tiên tại một nhà máy bia vào tháng 1 năm 2026.

Công nghệ này sử dụng điện tái tạo giá rẻ để nung nóng cát lên tới 800 độ C và lưu trữ trong các hầm chứa chuyên dụng. Khi nhà máy cần hơi nước cho dây chuyền sản xuất, cát nóng sẽ được luân chuyển qua bộ trao đổi nhiệt để giải phóng năng lượng theo yêu cầu.

Giải pháp mới giúp cắt giảm tới 70% chi phí năng lượng và giảm 90% lượng khí thải carbon so với việc sử dụng lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Với khả năng lưu trữ lên đến 500 MWh, hệ thống này giải quyết triệt để bài toán chuyển đổi xanh cho các ngành tiêu thụ nhiệt lớn như thực phẩm hay hóa chất. Đây là bước tiến quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ quy trình sản xuất trung hòa carbon.

5. Robot khoan tự động giúp tăng tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu

Công nghệ khoan tự động chuẩn bị được đưa vào sử dụng cho mục đích thương mại. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn DEWALT vừa giới thiệu mẫu robot khoan bê tông tự động giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Được phát triển cùng August Robotics, thiết bị này có khả năng vận hành nhanh gấp 10 lần phương thức truyền thống với độ chính xác gần như tuyệt đối đạt 99,9%.

Trong giai đoạn thử nghiệm tại 10 dự án thực tế, robot đã hoàn thành hơn 90.000 lỗ khoan và giúp các nhà thầu tiết kiệm tổng cộng 80 tuần làm việc.

Giải pháp này không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực mà còn loại bỏ các rủi ro về an toàn lao động trong môi trường xây dựng khắc nghiệt.

Trước nhu cầu bùng nổ về hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo, DEWALT dự kiến sẽ chính thức thương mại hóa dòng robot này vào giữa năm 2026. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa quy trình xây dựng công nghiệp bằng robot tự hành.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia