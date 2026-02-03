Tin nóng công nghệ 3/2: Hyundai triển khai 30.000 robot hình người để đối phó thuế quan tại Mỹ

VietTimes - Elon Musk nộp đơn phóng một triệu vệ tinh làm trung tâm dữ liệu AI; Hyundai triển khai 30.000 robot hình người nhằm đối phó thuế quan tại Mỹ... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Tàu khách chạy điện hoàn thành hành trình trên biển dài nhất thế giới

P-12 là chiếc tàu thủy phi cơ điện đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt. Ảnh: Interesting Engineering.

Mẫu phà điện cánh ngầm P-12 của công ty Candela vừa lập kỷ lục thế giới khi vượt qua quãng đường 160 hải lý (296 km) từ Thụy Điển đến Na Uy. Thành tựu này chứng minh rằng tàu điện không còn bị giới hạn trong các tuyến ngắn nhờ công nghệ cánh ngầm giúp nâng thân tàu lên khỏi mặt nước. Cơ chế này giúp giảm 80% lực cản và cắt giảm năng lượng tiêu thụ đáng kể so với các loại tàu truyền thống.

Điểm đột phá của P-12 nằm ở khả năng sạc linh hoạt bằng hệ thống sạc nhanh tiêu chuẩn thay vì phụ thuộc vào các trạm thay pin tốn kém.

Trong suốt hành trình, chi phí điện năng chỉ tiêu tốn hơn 200 euro, cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội so với các phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch. Đây là cột mốc quan trọng mở ra tương lai mới cho ngành vận tải biển, cho phép các đội tàu điện hoạt động linh hoạt và tiết kiệm chi phí hạ tầng.

2. Elon Musk nộp đơn phóng một triệu vệ tinh làm trung tâm dữ liệu AI

Elon Musk đang có kế hoạch đặt các trung tâm dữ liệu trong không gian. Ảnh: Interesting Engineering.

SpaceX vừa gửi yêu cầu lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ để xin phép phóng tới một triệu vệ tinh nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo trong không gian.

Kế hoạch táo bạo của Elon Musk nhằm tận dụng nguồn năng lượng mặt trời vô tận và khả năng làm mát tự nhiên trong môi trường chân không để giải quyết cơn khát điện năng của AI trên Trái đất.

Nếu được chấp thuận, dự án này sẽ giúp xAI vượt mặt các đối thủ như Google và OpenAI nhờ tối ưu hóa chi phí vận hành và hạ tầng.

Toàn bộ tham vọng này phụ thuộc vào khả năng chuyên chở khổng lồ của tên lửa Starship để đưa hàng triệu tấn thiết bị lên quỹ đạo thấp. Dù vấp phải nhiều cảnh báo từ các nhà thiên văn học về rủi ro va chạm và ô nhiễm ánh sáng, tỷ phú Elon Musk vẫn khẳng định không gian sẽ là nơi rẻ nhất để vận hành các siêu máy tính trong tương lai.

3. Tesla ra mắt mẫu Model Y mới nhằm vực dậy doanh số tại Mỹ

Tesla ra mắt mẫu Model Y mới. Ảnh: Reuters.

Tesla vừa chính thức giới thiệu biến thể Model Y dẫn động bốn bánh toàn thời gian mới tại thị trường Mỹ với mức giá 41.990 USD. Phiên bản này được định vị cao hơn dòng tiêu chuẩn nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng trong bối cảnh nhu cầu xe điện đang có dấu hiệu suy giảm. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Trump chấm dứt khoản hỗ trợ thuế liên bang trị giá 7.500 USD khiến các hãng xe gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng.

Để đối phó với sự cạnh tranh gay gắt, tỷ phú Elon Musk cũng vừa thông báo sẽ ngừng sản xuất hai dòng xe Model S và Model X. Thay vào đó Tesla sẽ tận dụng diện tích tại nhà máy California để tập trung chế tạo robot hình người cho các mục tiêu công nghệ tương lai. Việc ra mắt biến thể mới cho thấy nỗ lực của hãng trong việc bảo vệ thị phần tại phân khúc xe đa dụng vốn đang là dòng sản phẩm bán chạy nhất của công ty.

4. OpenAI ra mắt ứng dụng Codex nhằm giành lại thị phần công cụ lập trình

OpenAI ra mắt ứng dụng Codex. Ảnh: Reuters.

OpenAI vừa chính thức phát hành ứng dụng máy tính cho công cụ Codex nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong lĩnh vực tạo mã nguồn bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng này được thiết kế để giúp người dùng quản lý đồng thời nhiều tác vụ AI trong thời gian dài, từ việc thu thập đến phân tích dữ liệu một cách linh hoạt. Hiện tại OpenAI đang nỗ lực bám đuổi Anthropic, đối thủ đang dẫn đầu thị trường với công cụ Claude Code vốn đã mang về doanh thu tỷ USD.

Để thu hút khách hàng, công ty của Sam Altman đã tập trung cải thiện giao diện thân thiện nhằm đưa các khả năng lập trình nâng cao đến gần hơn với người dùng đại chúng. Dù các chuyên gia nhận định AI chưa thể thay thế hoàn toàn nhân sự ngành công nghệ, nhưng chúng giúp tăng đáng kể tốc độ làm việc nhờ khả năng vận hành bền bỉ không mệt mỏi. Đây là bước đi chiến lược của OpenAI để khẳng định vị thế trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp đầy tiềm năng.

5. Hyundai triển khai 30.000 robot hình người nhằm đối phó thuế quan tại Mỹ

Boston Dynamics, công ty được Hyundai Motor Group mua lại vào năm 2021, sẽ mở một trung tâm đào tạo tại Mỹ trong năm nay dành cho các robot. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Hyundai Motor dự kiến đưa robot hình người Atlas từ công ty con Boston Dynamics vào các nhà máy tại Mỹ từ tháng 9 năm 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm cắt giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh chính quyền Donald Trump áp thuế nhập khẩu 25% lên ô tô Hàn Quốc. Dù đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2025, lợi nhuận ròng của Hyundai và Kia đã sụt giảm hơn 20% do gánh nặng thuế quan lên tới 7.000 tỷ won.

Robot Atlas với khả năng vận hành tự động 24 giờ và thay pin nhanh sẽ giúp tối ưu hóa dây chuyền lắp ráp phức tạp. Khi đạt quy mô sản xuất 30.000 đơn vị mỗi năm vào năm 2028, chi phí vận hành mỗi giờ của robot sẽ giảm xuống mức 1,2 USD, thấp hơn nhiều so với nhân công truyền thống. Bất chấp sự phản đối từ các nghiệp đoàn lao động, kế hoạch này đang giúp cổ phiếu Hyundai duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia, Reuters