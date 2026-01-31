4 tính năng AI không thể bỏ lỡ trên iOS

Người đứng đầu Apple tiết lộ rằng các công cụ AI hỗ trợ cho công việc và đời sống thực tế là những tính năng được người dùng ưa chuộng nhất.

Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm tài chính 2026, CEO Tim Cook cho biết nền tảng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence đã tạo nên một hiệu ứng mạnh mẽ kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2024. Trái với dự đoán về sự thống trị của các biểu tượng Genmoji, người đứng đầu Apple tiết lộ rằng các công cụ hỗ trợ cho công việc và đời sống thực tế mới là những tính năng được người dùng ưa chuộng nhất.

Hiện nay để trải nghiệm hệ sinh thái thông minh này, người dùng cần sở hữu iPhone 15 Pro trở lên với bộ nhớ RAM tối thiểu 8GB. Hầu hết khách hàng đều lựa chọn kích hoạt AI ngay khi thiết lập thiết bị để tận dụng tối đa khả năng xử lý của các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên điện thoại.

Đứng đầu danh sách yêu thích là bộ công cụ viết lách giúp cải thiện văn bản một cách chuyên nghiệp. Người dùng có thể yêu cầu trí tuệ nhân tạo kiểm tra lỗi chính tả, thay đổi tông giọng thư từ hoặc tóm tắt những bài luận dài thành các ý chính dưới dạng bảng biểu. Điểm đặc biệt là Apple ưu tiên xử lý dữ liệu trực tiếp trên thiết bị để đảm bảo quyền riêng tư. Tuy nhiên khi cần những nội dung phức tạp hơn, tính năng Compose sẽ cho phép kết nối với máy chủ của OpenAI để tận dụng sức mạnh từ ChatGPT. Sự linh hoạt này biến iPhone thành một trợ lý biên tập đắc lực trong cả môi trường học thuật lẫn công sở chuyên nghiệp.

Tính năng xóa vật thể Clean Up cũng ghi nhận sự quan tâm đặc biệt dù vẫn gây ra nhiều tranh luận về tính chân thực của hình ảnh. Apple tiếp cận công cụ này một cách thận trọng khi chỉ tập trung loại bỏ các chi tiết thừa như người đi đường hoặc rác thải mà không tái tạo lại những phần cốt lõi của bức ảnh. Lãnh đạo Apple khẳng định họ không muốn thay đổi bản chất của những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đó. Dù chỉ phù hợp cho những chỉnh sửa nhỏ nhưng việc sử dụng mô hình AI cục bộ đã giúp tốc độ xử lý trở nên tức thì, đáp ứng nhu cầu làm đẹp ảnh nhanh chóng của đa số người dùng phổ thông.

Đáng chú ý nhất là sự bứt phá của Visual Intelligence khi tính năng này được mở rộng từ iPhone 16 sang các dòng máy cũ hơn thông qua nút tác vụ. Đây được coi là lời đáp trả của Apple đối với tính năng tìm kiếm khoanh vùng của Google. Người dùng giờ đây có thể tra cứu thông tin về các địa danh, quét thông tin từ tờ rơi để lưu vào lịch hoặc gọi điện cho doanh nghiệp chỉ bằng cách đưa camera lên. Với bản cập nhật hệ điều hành mới nhất, trí tuệ nhân tạo còn có thể phân tích ảnh chụp màn hình để đề xuất các hành động thông minh như dịch thuật trực tiếp hoặc tìm kiếm sản phẩm trên các trang thương mại điện tử một cách chính xác.

Cuối cùng, tính năng dịch thuật trực tiếp đang thay đổi cách thức giao tiếp xuyên biên giới của người dùng. Với sự hỗ trợ từ dòng tai nghe AirPods thế hệ mới, việc dịch thuật diễn ra gần như tức thì ngay trong tai người nghe. Người dùng có thể nghe bản dịch và trả lời bằng ngôn ngữ khác thông qua màn hình iPhone một cách liền mạch. Tim Cook nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa phần cứng tối tân và phần mềm thông minh đang giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong các cuộc gọi lẫn giao tiếp trực tiếp. Những tiến bộ này không chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm mà đã thực sự trở thành công cụ hữu ích cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày cho hàng triệu người dùng toàn cầu.

Theo BGR