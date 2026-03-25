Tin nóng công nghệ 25/3: Meta bị phạt 375 triệu USD vì lừa dối người dùng

1. Meta bị phạt 375 triệu USD vì lừa dối người dùng về an toàn trẻ em

Meta bị phạt 375 triệu USD. Ảnh: Nikkei Asia.

Bồi thẩm đoàn tiểu bang New Mexico vừa ra phán quyết yêu cầu Meta Platforms nộp phạt 375 triệu USD vì vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng. Công ty bị cáo buộc lừa dối công chúng về mức độ an toàn trên Facebook, Instagram và WhatsApp, đồng thời để mặc tình trạng khai thác tình dục trẻ em diễn ra trên các nền tảng này.

Đây là lần đầu tiên một bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết chống lại Meta liên quan đến các cáo buộc về an toàn trẻ vị thành niên. Tổng chưởng lý Raul Torrez gọi đây là một chiến thắng lịch sử trước các ông lớn công nghệ ưu tiên lợi nhuận hơn sự an toàn của trẻ em. Phía Meta tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định họ luôn nỗ lực loại bỏ nội dung độc hại. Sắp tới, Meta sẽ tiếp tục đối mặt với giai đoạn hai của vụ kiện để xác định các thay đổi bắt buộc về mặt kỹ thuật nhằm bảo vệ người dùng nhỏ tuổi.

2. AI giúp dự báo chính xác tuổi thọ pin lithium-ion

Mô hình AI lai kết hợp CNN, GRU giúp tăng độ chính xác dự đoán thời lượng pin lên đến 87%. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu vừa phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo lai giúp cải thiện đáng kể độ chính xác khi dự báo tuổi thọ của pin lithium-ion. Hệ thống mới này kết hợp mạng thần kinh cùng các đơn vị tính toán để đưa ra những ước tính đáng tin cậy hơn về thời gian sử dụng còn lại của pin.

Trong bối cảnh pin lithium-ion sẽ suy giảm hiệu suất theo thời gian và số chu kỳ sạc, việc dự đoán chính xác thời điểm hỏng hóc vốn là thách thức lớn đối với xe điện và các hệ thống lưu trữ lưới điện. Bằng cách tích hợp học sâu với phương pháp lọc xác suất, mô hình có thể tự điều chỉnh và giảm thiểu sai số ngay cả khi dữ liệu đầu vào bị nhiễu hoặc hạn chế. Kết quả thử nghiệm cho thấy độ chính xác tăng tới hơn 80% so với các phương pháp truyền thống đơn lẻ. Công nghệ này hứa hẹn giúp giảm chi phí bảo trì và tăng cường độ an toàn cho các hệ thống năng lượng tái tạo.

3. NASA sẽ xây dựng căn cứ ở Mặt trăng

NASA đẩy mạnh các nhiệm vụ vũ trụ. Ảnh: Interesting Engineering.

NASA vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm thiết lập căn cứ vĩnh viễn trên Mặt trăng và tiến tới chinh phục sao Hỏa bằng tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân trước cuối năm 2028. Chiến lược mới này tập trung vào việc tăng tần suất hạ cánh, tận dụng tối đa thiết bị thương mại và chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên bề mặt chị Hằng.

Điểm nhấn quan trọng là việc phóng Space Reactor-1 Freedom, tàu vũ trụ đầu tiên sử dụng hệ truyền động điện hạt nhân để vận chuyển hàng hóa hiệu quả hơn trong không gian sâu. Quản trị viên Jared Isaacman khẳng định cam kết đạt được những điều gần như không thể để duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Cơ quan này cũng đang chuẩn hóa các hệ thống để thực hiện các sứ mệnh định kỳ sáu tháng một lần sau năm 2027. Sự kết hợp giữa công nghệ hạt nhân và quan hệ đối tác quốc tế sẽ mở ra kỷ nguyên thám hiểm liên hành tinh mới.

4. Anh thử nghiệm lệnh cấm mạng xã hội

Anh thử nghiệm lệnh cấm mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Anh vừa thông báo triển khai chương trình thử nghiệm lệnh cấm mạng xã hội cùng các quy định về giờ giới nghiêm ứng dụng đối với hàng trăm gia đình. Cuộc khảo sát thực tế này nhằm đánh giá tác động của việc hạn chế công nghệ đến giấc ngủ, sinh hoạt gia đình và kết quả học tập của trẻ em. Anh hiện đang cân nhắc các biện pháp nghiêm ngặt bao gồm cả việc học tập Australia trong việc cấm hoàn toàn mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi.

Khoảng 300 thanh thiếu niên sẽ tham gia đợt thí điểm này để cung cấp dữ liệu thực tế cho lộ trình tham vấn chính sách cấp quốc gia. Bộ trưởng công nghệ Liz Kendall khẳng định chính phủ quyết tâm mang lại cho thế hệ trẻ một tuổi thơ đúng nghĩa và sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Dù vấp phải một số ý kiến phản đối từ các nhóm thanh niên tại London, kết quả từ các hộ gia đình sẽ là cơ sở quan trọng để London đưa ra những bước đi pháp lý tiếp theo.

5. Alibaba ra mắt chip xử lý các lệnh phức tạp

Alibaba ra mắt chip XuanTie C950. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Alibaba vừa công bố bộ vi xử lý trung tâm XuanTie C950 nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ về các đại lý trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc. Được phát triển bởi học viện DAMO, con chip này sử dụng kiến trúc mã nguồn mở RISC-V giúp các nhà khởi nghiệp tiếp cận giải pháp AI linh hoạt và tiết kiệm chi phí hơn. XuanTie C950 được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet với tốc độ xung nhịp tối đa đạt 3,2 GHz, cho phép xử lý các tập lệnh phức tạp và vận hành những mô hình ngôn ngữ lớn như Qwen3 hay Deepseek.

Động thái này khẳng định nỗ lực của Alibaba trong việc giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ lõi từ phương Tây như Arm hay X-86 giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. CEO Eddie Wu kỳ vọng doanh thu từ mảng đám mây và AI sẽ vượt ngưỡng 100 tỷ USD trong 5 năm tới. Việc làm chủ công nghệ chip là bước đi chiến lược để Trung Quốc tự chủ nguồn cung phần cứng cho các hệ thống robot và xe tự lái thông minh.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia