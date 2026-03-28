Tin nóng công nghệ 28/3: Sony tiếp tục tăng giá PlayStation 5

1. Thử nghiệm thành công hệ thống định vị lượng tử đầu tiên trên thế giới cho ngành đường sắt

Cuộc thử nghiệm được tiến hành trên một chuyến tàu của hãng Great Northern giữa London và Welwyn Garden City. Ảnh: Interesting Engineering.

Vương quốc Anh vừa thực hiện một bước tiến khổng lồ trong công nghệ giao thông khi trở thành quốc gia đầu tiên thử nghiệm thành công hệ thống định vị lượng tử trên tàu hỏa. Hệ thống định vị quán tính lượng tử đường sắt đã được vận hành thử nghiệm trên tuyến đường giữa London và Welwyn Garden City vào đầu tháng 3.

Thay vì phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh GPS vốn thường bị gián đoạn trong đường hầm hoặc khu vực đô thị đông đúc, công nghệ này sử dụng các cảm biến lượng tử siêu nhạy để xác định vị trí chính xác của đoàn tàu. Bộ trưởng Giao thông Peter Hendy khẳng định đây là giải pháp thay thế chi phí thấp và có độ tin cậy cao hơn so với các cơ sở hạ tầng cố định truyền thống. Dự án do liên minh MoniRail dẫn đầu với sự phối hợp giữa chính phủ, các viện hàn lâm và doanh nghiệp nhằm hiện đại hóa mạng lưới đường sắt quốc gia.

2. Agile Robots đưa mô hình Gemini vào robot công nghiệp

Agile Robots bắt tay Google DeepMind đưa mô hình Gemini vào robot công nghiệp. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn Agile Robots vừa công bố thỏa thuận hợp tác với Google DeepMind nhằm tích hợp các mô hình nền tảng Gemini Robotics vào hệ thống robot công nghiệp của mình. Sự kết hợp này nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất và mở rộng khả năng tự động hóa trong các môi trường sản xuất thực tế. Agile Robots hiện đã triển khai hơn 20.000 giải pháp robot trên toàn cầu và coi đây là bước đi tiên phong để làm chủ thị trường robot thông minh đang tăng trưởng nóng. Hai bên sẽ cùng thực hiện quy trình thu thập dữ liệu và huấn luyện mô hình liên tục để tạo ra một vòng xoay trí tuệ nhân tạo giúp robot ngày càng linh hoạt hơn. Dự án sẽ ưu tiên các ứng dụng công nghiệp có giá trị cao đòi hỏi tính quy mô và độ tin cậy tuyệt đối. Việc bắt tay với Google DeepMind giúp Agile Robots củng cố vị thế cạnh tranh trước các đối thủ lớn như Boston Dynamics hay Apptronik trong kỷ nguyên sản xuất tự động.

3. Cảm biến lượng có thể thay thế các vệ tinh cũ để định vị toàn cầu

Hình ảnh minh họa về các cảm biến lượng tử. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty SBQuantum của Canada chuẩn bị phóng máy đo từ trường kim cương lượng tử lên quỹ đạo vào chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2026. Đây là một phần của thử thách MagQuest nhằm hiện đại hóa việc đo đạc từ trường Trái đất và cập nhật mô hình từ trường thế giới vốn đang bị dịch chuyển. Cảm biến mới chỉ nhỏ bằng một hộp sữa nhưng cung cấp dữ liệu giám sát liên tục với độ chính xác vượt trội so với các thiết bị truyền thống cồng kềnh.

Công nghệ này đã được thử nghiệm tại trung tâm bay không gian Goddard của NASA và có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của ngành định vị toàn cầu. Khác với GPS, định vị từ tính cung cấp kết quả đáng tin cậy ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị nhiễu hoặc bị tấn công điện tử. Thành công của SBQuantum đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng cảm biến lượng tử vào quốc phòng, thăm dò tài nguyên và an toàn công cộng trên quy mô toàn thế giới.

4. SoftBank huy động khoản vay 40 tỷ USD nhằm tăng cường đầu tư vào OpenAI

SoftBank vay 40 tỷ USD đầu tư vào OpenAI. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn SoftBank vừa thông báo đã bảo đảm một khoản vay cầu nối trị giá 40 tỷ USD để thúc đẩy các dự án đầu tư vào OpenAI và phục vụ mục đích chung của doanh nghiệp. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược trí tuệ nhân tạo của tỷ phú Masayoshi Son giữa bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang trở nên vô cùng khốc liệt.

Khoản vay tín chấp này có thời hạn đến tháng 3 năm 2027 với sự tham gia của các tổ chức tài chính hàng đầu như JPMorgan Chase và Goldman Sachs. Trước đó SoftBank đã cam kết đầu tư 30 tỷ USD vào cha đẻ của ChatGPT thông qua quỹ tầm nhìn thứ hai. Khoản ngân sách mới sẽ củng cố thêm các sáng kiến hạ tầng quy mô lớn như dự án Stargate và kế hoạch rót 100 tỷ USD vào Mỹ mà ông Son từng thảo luận với Tổng thống Donald Trump. Sự đặt cược quyết liệt này khẳng định tầm nhìn dài hạn của SoftBank vào tương lai của AI.

5. Sony tiếp tục tăng giá máy chơi game PlayStation 5 trên phạm vi toàn cầu

Sony tiếp tục tăng giá máy chơi game PlayStation 5. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn Sony vừa thông báo tăng giá các dòng máy PlayStation 5 với mức tăng 100 USD tại thị trường Mỹ do chi phí linh kiện đầu vào leo thang. Đây là lần điều chỉnh giá thứ hai của hãng trong vòng chưa đầy một năm khi các nhà sản xuất chip nhớ đang ưu tiên nguồn cung cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Theo biểu giá mới áp dụng từ ngày 2 tháng 4, phiên bản PS5 tiêu chuẩn sẽ có giá 649,99 USD trong khi dòng cao cấp PS5 Pro lên tới 899,99 USD.

Việc tăng giá cũng được áp dụng tương tự tại thị trường châu Âu và Nhật Bản sau khi tập đoàn đánh giá kỹ lưỡng các áp lực từ chuỗi cung ứng. Giới phân tích nhận định động thái này có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng của thị trường trò chơi điện tử vốn đang gặp khó khăn. Thực tế doanh số PS5 trong quý cuối năm ngoái đã giảm 16% so với cùng kỳ, phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng.

Theo Interesting Engineering

