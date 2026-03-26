Tin nóng công nghệ 26/3: Sân bay sử dụng robot hỗ trợ hành khách bằng 50 ngôn ngữ

1. Air Liquide khánh thành nhà máy vật liệu bán dẫn tiên tiến đầu tiên tại Đài Loan

Tập đoàn Air Liquide đã đầu tư hơn 1,16 tỷ USD vào Đài Loan kể từ năm 2019. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn khí công nghiệp hàng đầu châu Âu Air Liquide vừa chính thức khánh thành nhà máy vật liệu chip đầu tiên tại Đài Loan. Đây là một phần trong chiến lược đầu tư trị giá hơn một tỷ USD nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất chip trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ. Nhà máy đặt tại thành phố Đài Trung sẽ chuyên sản xuất các tiền chất silicon tiên tiến phục vụ quá trình lắng đọng lớp nguyên tử với độ chính xác cực cao.

Những vật liệu này đóng vai trò then chốt trong việc chế tạo các mạch tích hợp phức tạp, thậm chí vượt xa giới hạn công nghệ 2 nanomet hiện nay. Là nhà cung cấp chiến lược cho TSMC, Air Liquide đang củng cố vị thế tại châu Á bằng cách đặt cơ sở sản xuất gần các khách hàng trọng điểm. Việc mở rộng quy mô này không chỉ hỗ trợ các trung tâm bán dẫn tại Đài Loan và Hàn Quốc mà còn khẳng định tầm quan trọng của vật liệu hóa học trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

2. Meta tiếp tục cắt giảm nhân sự tại nhiều bộ phận

Meta tiếp tục cắt giảm nhân sự. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Meta vừa thực hiện đợt sa thải mới nhắm vào hàng trăm nhân viên thuộc bộ phận Reality Labs. Theo báo cáo từ The Information, đợt cắt giảm này cũng tác động đến một số lượng nhỏ nhân sự trong đơn vị bán hàng. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu diện rộng nhằm đối phó với chi phí vận hành ngày càng tăng cao.

Công ty mẹ của Facebook đang dồn lực đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo với dự báo chi tiêu tổng thể lên tới 169 tỷ USD trong năm 2026. Meta cũng đang phải chi hàng triệu đô la để thu hút và giữ chân các nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực AI giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Tính đến cuối năm ngoái, tập đoàn này có gần 79.000 nhân viên trên toàn cầu. Việc tinh giản bộ máy được xem là bước đi cần thiết để duy trì lợi nhuận.

3. Sân bay San José ra mắt robot nhân tạo hỗ trợ hành khách bằng 50 ngôn ngữ

Sân bay San José ra mắt robot hỗ trợ hành khách bằng 50 ngôn ngữ

Sân bay quốc tế San José Mineta vừa đưa vào hoạt động robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo mang tên José để hỗ trợ hành khách. Đây là sản phẩm của startup IntBot tại Thung lũng Silicon, đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa công nghệ AI vào hạ tầng công cộng. Robot José được bố trí tại ga B để chào đón và giải đáp thắc mắc của người dân bằng hơn 50 ngôn ngữ khác nhau.

Hệ thống này có khả năng hiểu ý định của con người và cung cấp thông tin điều hướng chính xác trong môi trường công cộng phức tạp. Thị trưởng Matt Mahan kỳ vọng sự hiện diện của robot sẽ nâng cao trải nghiệm cho hàng nghìn khách du lịch quốc tế, đặc biệt là trong kỳ World Cup sắp tới. Chương trình thử nghiệm kéo dài bốn tháng này không chỉ giúp đánh giá hiệu quả phục vụ mà còn khẳng định vị thế trung tâm công nghệ toàn cầu của thành phố San José.

4. Công nghệ pin mặt trời hai mặt mới đột phá giới hạn hiệu suất năng lượng

Thiết kế pin mặt trời TOPCon giúp cải thiện hiệu suất và giảm tổn thất. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tô Châu cùng công ty Jinko Solar vừa phát triển thành công cấu trúc pin mặt trời hai mặt mới giúp giải quyết những hạn chế về hiệu suất của công nghệ TOPCon truyền thống. Thiết kế này kết hợp cấu trúc tiếp xúc thụ động oxit với vật liệu perovskite để tạo ra một kiến trúc lai giúp giảm thiểu thất thoát năng lượng.

Thử nghiệm thực tế cho thấy nguyên mẫu đạt hiệu suất chứng nhận 26,3% và khi kết hợp thành pin mặt trời hai mặt perovskite, con số này tăng vọt lên 32,7%. Thành tựu này mở ra lộ trình sản xuất pin mặt trời thế hệ mới có độ tin cậy cao ở quy mô công nghiệp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của năng lượng tái tạo toàn cầu.

5. Robot hình người lần đầu tiên xuất hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ Nhà Trắng

Một robot hình người đã cùng bà Melania Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Interesting Engineering.

Một mẫu robot hình người vừa trở thành tâm điểm chú ý tại hội nghị thượng đỉnh công nghệ do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì ở Nhà Trắng. Robot này đã đồng hành cùng phu nhân Trump qua các hành lang trước khi chào đón các đại biểu bằng nhiều ngôn ngữ tại phòng Đông. Đây là vị khách robot hình người đầu tiên được sản xuất tại Mỹ xuất hiện tại không gian này, đánh dấu bước tiến mới của công nghệ trong không gian chính sách công.

Sự kiện là một phần của liên minh "Thúc đẩy Tương lai" với sự tham gia của đại diện từ 45 quốc gia để thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và phát triển trẻ em. Phu nhân Trump nhấn mạnh nghĩa vụ chuẩn bị cho thế hệ trẻ trở nên thành thạo công nghệ nhất thế giới. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo cũng cảnh báo về rủi ro từ công nghệ deepfake và sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia, Reuters