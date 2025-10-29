Tin nóng công nghệ 29/10: Microsoft và OpenAI đạt thỏa thuận lịch sử

1. Nvidia sắp cán mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Nvidia đạt mức vốn hoá 4,89 nghìn tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng gần 5% vào hôm 28/10, đưa giá trị thị trường của nhà sản xuất chip lên tới 4,89 nghìn tỷ USD, cận kề mốc 5 nghìn tỷ USD. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này diễn ra sau khi công ty thông báo nhận được đơn đặt hàng trị giá 500 tỷ USD cho các bộ xử lý AI của hãng.

CEO Jensen Huang cũng công bố Nvidia sẽ xây dựng bảy siêu máy tính mới cho Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Siêu máy tính lớn nhất trong số này sẽ hợp tác xây dựng với Oracle và sử dụng 100.000 chip Blackwell AI cao cấp. Các dự án này nhằm giúp Mỹ duy trì và phát triển kho vũ khí hạt nhân.

Việc Nvidia liên tục chốt các thương vụ lớn đã củng cố vị thế cốt lõi của công ty trong cuộc đua AI toàn cầu. Cổ phiếu Nvidia đã tăng 50% trong năm 2025, vượt trội so với các đối thủ công nghệ khác.

2. Nvidia và Uber bắt tay triển khai 100.000 robotaxi từ năm 2027

Nvidia đặt cược lớn vào taxi robot. Ảnh: Nikkei Asia.

Gã khổng lồ chip Nvidia đang tăng cường đặt cược vào lĩnh vực lái xe tự hành bằng kế hoạch hợp tác triển khai 100.000 robotaxi với công ty gọi xe Uber bắt đầu từ năm 2027.

Tại hội nghị GTC DC, CEO Jensen Huang đã giới thiệu nền tảng xe tự hành mới nhất là Nvidia Drive AGX Hyperion 10, được thiết kế cho khả năng lái tự hành Cấp độ 4. Nvidia sẽ cung cấp nền tảng tính toán, trong khi Uber chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng dữ liệu để hỗ trợ đội xe khổng lồ.

Việc mở rộng quy mô lớn này là một phần trong tham vọng rộng lớn hơn của Nvidia nhằm đẩy mạnh lĩnh vực AI vật lý, bao gồm tự động hóa công nghiệp và robotaxi. Công ty cũng vừa công bố hợp tác với Siemens để xây dựng các cặp song sinh kỹ thuật số nhà máy tiên tiến, hỗ trợ mục tiêu đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ.

3. Trung Quốc đặt mục tiêu 70% ô tô tự lái và 80% xe năng lượng mới vào năm 2035

Một chiếc taxi robot Baidu xuất hiện trên đường phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia.

Trung Quốc đặt mục tiêu đầy tham vọng: Ô tô tự hành sẽ chiếm 70% doanh số bán xe con vào năm 2035, trong khi xe năng lượng mới (NEV) đạt 80% cùng năm. Kế hoạch này nằm trong "Lộ trình Công nghệ Xe tiết kiệm năng lượng và Xe năng lượng mới 3.0" của Hội Kỹ sư Ô tô Trung Quốc (China-SAE).

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, 100% xe con bán ra phải đạt tự hành Cấp độ 2 (hỗ trợ điều khiển liên tục). Đến năm 2035, 70% xe đạt Cấp độ 3 (hệ thống vận hành, tài xế sẵn sàng can thiệp).

Đối với xe năng lượng mới (gồm xe điện, hybrid plug-in), mục tiêu 80% vào năm 2035 vượt xa so với dự kiến trước đây. Trung Quốc, vốn đang dẫn đầu toàn cầu về xe điện, muốn nhân rộng thành công này sang lĩnh vực xe tự lái, mặc dù có thể đối mặt với căng thẳng về chia sẻ dữ liệu ở thị trường nước ngoài.

4. Microsoft và OpenAI đạt thỏa thuận lịch sử, mở đường cho ChatGPT tự chủ

Thỏa thuận này mở đường cho OpenAI trở thành một công ty đại chúng. Ảnh: Nikkei Asia.

Microsoft và OpenAI vừa đạt thỏa thuận cho phép nhà sản xuất ChatGPT tái cấu trúc thành một công ty vì lợi ích công cộng, định giá OpenAI ở mức 500 tỷ USD. Thỏa thuận này giúp OpenAI có thêm tự do trong hoạt động kinh doanh và huy động vốn, giải quyết căng thẳng kéo dài từ thỏa thuận ràng buộc năm 2019.

Theo cơ cấu mới, Microsoft vẫn giữ cổ phần khoảng 27%, tương đương 135 tỷ USD. Mặc dù CEO Sam Altman sẽ không nhận cổ phần, thỏa thuận này mang lại lợi ích lớn cho Microsoft, với lợi nhuận gần 10 lần khoản đầu tư ban đầu.

Thỏa thuận mới giữ hai công ty liên kết đến ít nhất năm 2032 thông qua một hợp đồng điện toán đám mây khổng lồ.

5. Nvidia tăng cường hợp tác quốc phòng, phát triển 6G cho chính phủ Mỹ

Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang có bài phát biểu tại sự kiện của công ty tại Washington vào ngày 28 tháng 10. Ảnh: Nikkei Asia.

Nvidia đang tăng cường vai trò trong các ứng dụng an ninh quốc gia bằng việc hợp tác với nhà thầu quốc phòng Palantir Technologies và phát triển hệ thống viễn thông 6G cho Mỹ.

Tại hội nghị GTC DC ở Washington, CEO Jensen Huang nhấn mạnh vai trò của Nvidia trong việc đảm bảo an ninh cho Mỹ.

Thông qua kế hoạch "AI factory for government", Nvidia sẽ giúp Palantir giải quyết các vấn đề phức tạp như logistics chuỗi cung ứng. Ngoài ra, Nvidia cũng sẽ hợp tác với Nokia và đầu tư 1 tỷ USD để phát triển phần cứng và phần mềm AI nhằm giúp Mỹ giành chiến thắng trong cuộc đua 6G, một lĩnh vực an ninh quốc gia quan trọng.

Theo Nikkei Asia, Reuters