Tin nóng công nghệ 28/9: Trung Quốc mở trại huấn luyện robot khổng lồ

Trung Quốc đang lên kế hoạch mở một loạt "trại huấn luyện robot" quy mô lớn tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

1. Hàn Quốc phát triển "súng hàn xương"

Mô hình "súng hàn xương" tại Hàn Quốc. Ảnh:

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sungkyunkwan ở Hàn Quốc đang phát triển một kỹ thuật đột phá để tạo ra các mô cấy ghép xương tùy chỉnh, nhanh hơn và rẻ hơn các phương pháp truyền thống.

Thiết bị được ví như một "súng hàn xương" cầm tay, hoạt động giống như máy in 3D mini, đùn các thanh polymer sinh học có thể phân hủy trực tiếp lên xương bị gãy trong quá trình phẫu thuật. Nó làm tan chảy các "viên đạn" polymer đặc biệt ở nhiệt độ an toàn, đủ mát để bảo vệ các mô xung quanh.

Các nhà khoa học đã kết hợp polycaprolactone và hydroxyapatite để tạo ra một vật liệu có độ bền tương đương xương và phân hủy dần. Thử nghiệm trên thỏ cho thấy xương phục hồi nhanh hơn so với biện phát dùng xi măng thông thường. Bước tiếp theo là tăng tốc độ phân hủy của vật liệu và bổ sung kháng sinh để chuẩn bị cho thử nghiệm lâm sàng trên người.

2. Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống AI phát hiện drone đối thủ từ khoảng cách xa

Các công ty đã sử dụng cảm biến quang điện/hồng ngoại dòng WESCAM MX-Series tích hợp với phần mềm chống UAS Tracker. Ảnh: Interesting Engineering.

Khả năng phòng thủ của Mỹ trước các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV) sẽ sớm được tăng cường nhờ một hệ thống phát hiện drone ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới.

L3Harris Technologies và Shield AI vừa trình diễn hệ thống này tại sự kiện thử nghiệm sẵn sàng công nghệ. Hệ thống có khả năng phát hiện UAV của đối thủ nhanh hơn và ở phạm vi xa hơn so với các công nghệ hiện tại.

Sự kết hợp giữa cảm biến quang điện/hồng ngoại WESCAM MX-Series của L3Harris và phần mềm chống UAV Tracker tích hợp AI của Shield AI cho phép phát hiện nhiều loại UAV, ngay cả khi chúng bị che khuất một phần bởi các tòa nhà hoặc đám mây.

Mục tiêu tiếp theo là tinh chỉnh các mô hình hành vi đối tượng bay để tăng cường khả năng theo dõi trên cả không, đất và biển, 24/7. Công nghệ AI này sau đó sẽ được tích hợp vào hệ thống chống UAV VAMPIRE của L3Harris.

3. Trump yêu cầu Microsoft sa thải cựu quan chức đảng Dân chủ, tố là "Mối đe dọa an ninh"

Donald Trump yêu cầu Microsoft sa thải chủ tịch. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump mới đây đã công khai yêu cầu Microsoft sa thải Lisa Monaco, chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của công ty và là cựu quan chức cấp cao của đảng Dân chủ.

Trên mạng xã hội Truth Social, Trump tuyên bố Monaco là "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia", đặc biệt vì Microsoft có các hợp đồng lớn với chính phủ liên bang. Động thái này diễn ra một ngày sau khi cựu Giám đốc FBI James Comey bị truy tố.

Được biết, Monaco từng là Phó tổng chưởng lý dưới thời Tổng thống Biden và giúp điều phối phản ứng của Bộ Tư pháp đối với vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh và cấm Monaco đến tất cả các cơ sở liên bang do "nhiều hành vi sai trái".

4. Cuộc chiến Ngân hàng số tại Đông Nam Á nóng lên: Tyme Group (Unicorn) hướng đến Việt Nam

Ngân hàng GoTyme đã có hơn 6,5 triệu khách hàng tại Philippines trong vòng chưa đầy 3 năm. Ảnh: Nikkei Asia.

Cuộc đua ngân hàng số tại Đông Nam Á đang tăng tốc mạnh mẽ khi cho vay kỹ thuật số tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, dự kiến đạt 200-300 tỷ USD vào năm 2030. Nắm bắt cơ hội, Tyme Group (Unicorn) có trụ sở tại Singapore, đang mở rộng dấu ấn khu vực.

CEO Coen Jonker cho biết Tyme, vốn thành công tại Nam Phi và đã thu hút 6,5 triệu khách hàng tại Philippines trong chưa đầy ba năm, có kế hoạch "bắt đầu dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Indonesia trong năm nay, và mục tiêu của chúng tôi là mở rộng sang Việt Nam. Công ty đã thiết lập cơ sở xử lý dữ liệu tại Việt Nam trước khi chính thức gia nhập thị trường.

Tyme và các đối thủ như GoTo và Grab đang tận dụng chi phí vận hành thấp của mô hình số (không cần chi nhánh truyền thống) để thu hút lượng lớn người dùng chưa có tài khoản ngân hàng trong khu vực.

5. Trung Quốc mở "Trại huấn luyện Robot" khổng lồ

Trung Quốc đang lên kế hoạch mở một loạt "trại huấn luyện robot" quy mô lớn tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, nhằm mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp robot hình người đang bùng nổ của quốc gia này.

Những cơ sở này sẽ mô phỏng các môi trường thực tế (nhà máy, cửa hàng bán lẻ, viện dưỡng lão) để robot thực hành các nhiệm vụ. Mục đích chính là thu thập lượng lớn dữ liệu đào tạo chuẩn hóa và chất lượng cao, giải quyết vấn đề thiếu dữ liệu vốn đang là nút thắt cổ chai lớn nhất.

Trại huấn luyện lớn nhất ở Bắc Kinh sẽ rộng hơn 10.000 mét vuông, dự kiến tạo ra hơn 6 triệu điểm dữ liệu mỗi năm. Động thái này là một phần trong chiến lược công nghiệp quốc gia, trong đó Trung Quốc coi "trí thông minh thể hiện" (AI bên trong robot vật lý) là một ngành chiến lược để cạnh tranh với Mỹ.