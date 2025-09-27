Tin nóng công nghệ 27/9: Công ty sản xuất drone lớn nhất thế giới thua kiện chính phủ Mỹ

VietTimes - Công ty sản xuất drone lớn nhất thế giới thua kiện chính phủ Mỹ; ByteDance vẫn sở hữu TikTok Mỹ?; Đức sở hữu một trong những trữ lượng Lithium lớn nhất thế giới,... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. DJI thua kiện chính phủ Mỹ

Một cửa hàng DJI ở New York. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhà sản xuất drone Trung Quốc DJI vừa thất bại trong vụ kiện chống lại chính phủ Mỹ về việc bị đưa vào danh sách đen các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Tòa án Quận Columbia đã bác bỏ lập luận của DJI, cho rằng công ty không thể phủ nhận bằng chứng về việc sản phẩm của họ có "ứng dụng hoặc lợi ích quân sự đáng kể".

Thẩm phán Paul Friedman nhấn mạnh: "Việc các cơ quan quân sự Trung Quốc sử dụng sản phẩm của DJI là không thể chối cãi".

Mặc dù việc bị liệt vào danh sách này không cấm các doanh nghiệp Mỹ làm việc với DJI, nó gửi đi cảnh báo rõ ràng về nguy cơ hợp tác và gây tổn hại lớn đến danh tiếng của nhà sản xuất drone lớn nhất thế giới. DJI đã phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý tại Mỹ, bao gồm luật cấm drone của công ty này khỏi thị trường Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

2. Nhật Bản đặt mục tiêu tăng 7,7 GW điện địa nhiệt, khai thác 118 khu vực mới

Một nhà máy điện địa nhiệt do Kyuden Mirai Energy vận hành tại tỉnh Oita. Ảnh: Nikkei Asia.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm bổ sung 7,7 gigawatt vào nguồn cung cấp điện quốc gia thông qua việc phát triển sản xuất điện địa nhiệt. Kế hoạch này sẽ tập trung vào 118 khu vực trên khắp đất nước vào năm 2050.

Đáng chú ý, Nhật Bản sẽ áp dụng các phương pháp địa nhiệt mới, không cần dựa vào nước ngầm nóng. Hoạt động khoan sơ bộ dự kiến bắt đầu vào năm 2026, với mục tiêu phát điện vào những năm 2030.

Nhật Bản, quốc gia đứng thứ ba thế giới về tài nguyên địa nhiệt, đặt mục tiêu cuối cùng là giảm chi phí phát điện xuống mức cạnh tranh với điện sản xuất từ khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Chính phủ cũng đang xem xét cấp trợ cấp để hỗ trợ chi phí khoan, nhằm vượt qua các rào cản phát triển trước đây liên quan đến công viên quốc gia và suối nước nóng.

3. ByteDance vẫn sở hữu TikTok Mỹ?

ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, được cho là sẽ duy trì quyền sở hữu các hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ, nhưng sẽ nhượng quyền kiểm soát dữ liệu, nội dung và thuật toán cho một liên doanh mới. Cơ cấu phức tạp này đang đặt ra nghi vấn lớn về việc liệu thỏa thuận có đáp ứng đầy đủ yêu cầu của luật năm 2024 hay không.

Theo các nguồn tin, thực thể TikTok mới tại Mỹ sẽ được chia làm hai công ty. Liên doanh do Oracle dẫn đầu sẽ quản lý hậu cần và dữ liệu Mỹ, với ByteDance là cổ đông thiểu số lớn nhất. Tuy nhiên, một bộ phận riêng biệt vẫn thuộc sở hữu hoàn toàn của ByteDance sẽ kiểm soát các hoạt động tạo ra doanh thu như quảng cáo và thương mại điện tử.

Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện, John Moolenaar, đã tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ thỏa thuận này để đảm bảo ngăn chặn mọi mối quan hệ hoạt động liên tục giữa ByteDance và ứng dụng kế nhiệm.

4. Mercedes-Benz tách nhóm phát triển chip tại thung lũng Silicon thành công ty mới

Một biển hiệu Mercedes-Benz tại Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Hãng xe Mercedes-Benz vừa tách nhóm chuyên gia chip của mình ở Thung lũng Silicon thành một công ty độc lập mới mang tên Athos Silicon. Công ty mới, có trụ sở tại Santa Clara, sẽ tập trung phát triển thế hệ chip máy tính hiệu suất cao cho xe tự lái.

Athos Silicon sẽ thừa hưởng sở hữu trí tuệ từ Mercedes-Benz và nhận một khoản đầu tư "đáng kể" từ hãng xe này. Công nghệ trọng tâm của họ là sử dụng "chiplet" — các mảnh chip nhỏ tích hợp trong một gói duy nhất — để đảm bảo độ tin cậy tương đương nhiều chip riêng biệt, nhưng giảm tiêu thụ điện năng từ 10 đến 20 lần.

Giám đốc điều hành Charnjiv Bangar cho biết việc tiết kiệm điện năng là rất quan trọng đối với xe điện. Athos sẽ tìm kiếm thêm vốn đầu tư mạo hiểm và giữ vững tính độc lập để có thể cung cấp chip cho cả các đối thủ cạnh tranh của Mercedes-Benz trong tương lai.

5. Đức sở hữu một trong những trữ lượng Lithium lớn nhất thế giới

Neptune Energy hiện đang phát triển một dự án khai thác lithium tại Vùng Altmark. Ảnh: Interesting Engineering.

Một công ty năng lượng toàn cầu vừa xác nhận Đức nắm giữ một trong những trữ lượng lithium lớn nhất thế giới, với ước tính lên tới 43 triệu tấn lithium carbonate tương đương (LCE).

Trữ lượng khổng lồ này được phát hiện tại vùng Altmark (Bắc Saxony-Anhalt), khu vực vốn nổi tiếng với 55 năm khai thác khí đốt tự nhiên. Phát hiện này đặt Đức ngang hàng với các khu vực giàu lithium hàng đầu thế giới.

Công ty Neptune Energy đã chuyển trọng tâm từ nhiên liệu hóa thạch sang vật liệu pin sạch, sử dụng công nghệ chiết xuất lithium trực tiếp (DLE) từ nước muối ngầm. Phương pháp này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tối đa tác động môi trường so với khai thác lộ thiên, giúp Đức đóng góp đáng kể vào chuỗi cung ứng lithium quan trọng của châu Âu.