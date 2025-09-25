Tin nóng công nghệ 25/9: TSMC dùng AI để thiết kế chip, Mỹ điều tra hàng loạt mặt hàng công nghệ

VietTimes - TSMC dùng AI để thiết kế chip, tăng hiệu suất năng lượng gấp 10 lần, Intel tiếp cận Apple để tìm kiếm đầu tư,... là tin nóng công nghệ hôm nay ngày 25/9.

1. Mỹ điều tra hàng loạt mặt hàng công nghệ, có thể dẫn đến thuế quan mới

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố mở các cuộc điều tra an ninh quốc gia mới theo "Mục 232" đối với hàng loạt mặt hàng nhập khẩu quan trọng. Các cuộc điều tra này có thể được sử dụng làm cơ sở để áp dụng mức thuế quan cao hơn, đặc biệt nhằm vào Trung Quốc.

Các mặt hàng bị điều tra rất đa dạng, bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân (như khẩu trang, găng tay, máy thở), vật tư y tế (như ống tiêm, máy tạo nhịp tim, máy chụp CT), robot và máy móc công nghiệp (như máy dập, máy cắt laser).

Bộ Thương mại muốn đánh giá mức độ sản xuất trong nước có thể đáp ứng nhu cầu, đồng thời điều tra vai trò của chuỗi cung ứng nước ngoài, đặc biệt là tác động của trợ cấp chính phủ nước ngoài.

2. Robot hình người cần lượng vật liệu bán dẫn gần bằng 1 chiếc ô tô

Tổng giám đốc điều hành Infineon, Jochen Hanebeck, phát biểu tại Semicon Đài Loan 2025. Ảnh: Reuters.

CEO Jochen Hanebeck của Infineon Technologies vừa nhận định "AI vật lý" — đặc biệt là robot hình người — là cơ hội tăng trưởng lớn nhất của ngành bán dẫn. Ông dự đoán một robot hình người có thể sử dụng lượng vật liệu bán dẫn "gần bằng một chiếc ô tô".

Hanebeck cho biết, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo với các cảm biến, bộ truyền động và linh kiện điện tử tiên tiến trong robot hứa hẹn một tiềm năng khổng lồ cho chip điện. Infineon đang hợp tác với Nvidia để phát triển robot hình người và các hệ thống xe cộ được định nghĩa bằng phần mềm (Software-defined vehicles).

Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quy mô kinh tế trong sản xuất chip, cảnh báo rằng việc xây dựng các nhà máy nhỏ, rải rác là "một ý tưởng tồi".

3. Xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trên khắp nước Mỹ

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman phát biểu tại một cuộc họp báo ở công trường xây dựng trung tâm dữ liệu. Ảnh: Nikkei Asia.

SoftBank Group vừa thông báo dự án đối tác Stargate được hợp tác với OpenAI và Oracle, đang trên đà huy động đủ 500 tỷ USD vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Họ sẽ chi trung bình 125 tỷ USD mỗi năm, vượt xa mức đầu tư của các đối thủ công nghệ lớn.

Mục tiêu của liên minh này là xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trên khắp nước Mỹ để cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hai công ty đã công bố địa điểm của các cơ sở đầu tiên tại Texas và Ohio, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2026.

Chủ tịch SoftBank Masayoshi Son kỳ vọng AI sẽ trở thành ngành công nghiệp trị giá 4 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo về thách thức lớn trong việc thu hồi khoản đầu tư khổng lồ này, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt năng lực xây dựng và nguồn cung cấp điện.

4. TSMC dùng AI để thiết kế chip, tăng hiệu suất năng lượng gấp 10 lần

TSMC dùng AI để thiết kế chip. Ảnh: Reuters.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đang sử dụng phần mềm AI để thiết kế chip, nhằm mục tiêu tăng hiệu suất năng lượng cho chip AI lên gấp 10 lần. Đây là nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề tiêu thụ điện năng khổng lồ của các máy chủ AI.

TSMC, đơn vị gia công chip cho Nvidia, đang khai thác các thiết kế chip thế hệ mới, gọi là "chiplets," được đóng gói cùng nhau. Để tối ưu hóa các thiết kế phức tạp này, công ty đang hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp phần mềm như Cadence và Synopsys.

Một đại diện của TSMC cho biết, các công cụ AI có thể tìm ra giải pháp tốt hơn và nhanh hơn đáng kể so với kỹ sư con người: "Việc này chạy mất năm phút trong khi nhà thiết kế của chúng tôi cần làm việc trong hai ngày".

5. Intel tiếp cận Apple để tìm kiếm đầu tư, cổ phiếu Intel tăng 6%

Intel tiếp cận Apple để tìm kiếm đầu tư. Ảnh: Reuters.

Intel được cho là đã tiếp cận Apple để kêu gọi đầu tư vào nhà sản xuất chip đang gặp khó khăn này, theo báo cáo của Bloomberg News. Thông tin này khiến cổ phiếu Intel tăng 6% sau khi tin tức được công bố.

Các cuộc đàm phán, mặc dù còn ở giai đoạn đầu, bao gồm cả việc thảo luận về việc hợp tác chặt chẽ hơn. Đối với Intel, việc tìm kiếm các đối tác và khoản đầu tư là chìa khóa để vượt qua khó khăn trong cuộc đua AI và cạnh tranh với các đối thủ như Nvidia.

Việc hợp tác với Intel sẽ giúp Apple, vốn đang phụ thuộc vào TSMC, đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip của mình. Động thái này cũng diễn ra sau khi Nvidia cam kết đầu tư 5 tỷ USD vào Intel và chính phủ Mỹ nắm giữ 10% cổ phần công ty.