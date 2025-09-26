Tin nóng công nghệ 26/9: Nhật Bản chế tạo vật liệu pin từ đất sét; Elon Musk kiện OpenAI

1. Phát minh đột phá: Làm pin nhiên liệu từ đất sét

Vật liệu mới có tiềm năng cải tiến công nghệ pin nhiên liệu. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kumamoto đã phát triển một chất điện phân rắn đột phá từ khoáng chất đất sét dồi dào trong tự nhiên. Màng điện phân linh hoạt này hứa hẹn tạo ra thế hệ pin nhiên liệu hiệu quả, chi phí thấp.

Vật liệu mới không chỉ có khả năng dẫn proton vượt trội, tương đương với tiêu chuẩn công nghiệp Nafion, mà còn hoạt động như một rào cản khí hydro tốt hơn gấp 100 lần. Điều này giúp tăng cường an toàn và tuổi thọ pin.

Vật liệu này hoạt động hiệu quả trong dải nhiệt độ rộng, từ lạnh giá đến nóng (từ −10 độ C đến 140 độ C). Với nguồn nguyên liệu đất sét montmorillonite giá rẻ và bền vững, công nghệ này được xem là bước tiến lớn hướng tới các giải pháp năng lượng thân thiện với môi trường, không phụ thuộc vào vật liệu đắt tiền.

2. Trung Quốc phát triển hệ thống phóng pin xe

Trung Quốc phát triển giải pháp an toàn cho pin xe điện. Ảnh: Interesting Engineering.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô toàn cầu nỗ lực tìm kiếm giải pháp an toàn cho pin xe điện, một hệ thống nguyên mẫu vừa được tiết lộ tại Trung Quốc. Theo đó, hệ thống này được thiết kế để phóng pin ra khỏi gầm xe với tốc độ cao trong trường hợp phát hiện nhiệt độ quá nóng, nhằm bảo vệ hành khách khỏi nguy cơ cháy nổ ngay lập tức.

Một video lan truyền cho thấy một bộ pin lớn đã được bắn ra khỏi một chiếc SUV trong vòng chưa đầy một giây. Mặc dù những người ủng hộ cho rằng ý tưởng này nhằm giảm thiểu nguy hiểm trong cabin, nhưng giới chuyên gia và công chúng lại bày tỏ mối quan ngại sâu sắc. Họ cảnh báo việc biến bộ pin nặng hàng trăm pound thành một "viên đạn" phóng đi trên đường có thể tạo ra mối nguy hiểm mới cho người đi bộ và phương tiện khác.

3. Toyota chính thức khai trương Woven City, biến thành phố thành "sân thử nghiệm" công nghệ

Hình ảnh tại Woven City. Ảnh: Nikkei Asia.

Toyota Motor vừa chính thức khai trương Woven City, một cộng đồng thử nghiệm tại miền trung Nhật Bản, nhằm mục đích thử nghiệm các công nghệ tương lai như lái xe tự hành và robot hậu cần trong môi trường sống thực.

Với sự tham gia của 20 công ty và cá nhân Nhật Bản, bao gồm Daikin Industries và Nissin Foods, dự án này là nỗ lực của Toyota nhằm thúc đẩy sự phát triển của công nghệ di chuyển thế hệ mới, trong bối cảnh Nhật Bản đang tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc.

Tại đây, Toyota sẽ thử nghiệm xe điện e-Palette và đặt mục tiêu đạt cấp độ tự lái Cấp độ 4 vào năm tài chính 2028. Woven City được Chủ tịch Akio Toyoda mô tả là "sân thử nghiệm cho tương lai", nơi hợp tác đa ngành sẽ định hình lại ngành công nghiệp ô tô.

4. Microsoft cắt dịch vụ Cloud và AI của Bộ Quốc phòng Israel sau cáo buộc giám sát

Microsoft vừa thông báo vô hiệu hóa một số dịch vụ đám mây (Azure) và AI được sử dụng bởi một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Israel (IMOD). Quyết định được đưa ra sau khi một cuộc điều tra nội bộ tìm thấy bằng chứng sơ bộ ủng hộ các báo cáo truyền thông về một hệ thống giám sát quy mô lớn ở Gaza và Bờ Tây.

Cuộc điều tra của Microsoft được khởi xướng sau khi tờ Guardian cáo buộc một cơ quan giám sát quân sự Israel sử dụng dịch vụ đám mây của hãng để lưu trữ lượng lớn các bản ghi âm cuộc gọi điện thoại của người Palestine.

Chủ tịch Brad Smith khẳng định Microsoft "không cung cấp công nghệ để tạo điều kiện cho việc giám sát hàng loạt dân thường". Hành động này là một phản ứng trực tiếp đối với các cáo buộc, mặc dù Microsoft cho biết các dịch vụ an ninh mạng của hãng tại khu vực vẫn không bị ảnh hưởng.

5. Elon Musk kiện OpenAI, tố cáo đánh cắp bí mật thương mại AI

xAI kiện OpenAI. Ảnh: Reuters.

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk vừa đệ đơn kiện đối thủ OpenAI tại tòa án liên bang California, cáo buộc công ty này đã đánh cắp bí mật thương mại để giành lợi thế không công bằng trong cuộc đua AI.

Phía xAI cho rằng OpenAI đang thực hiện "mô hình đáng lo ngại" bằng cách tuyển dụng các cựu nhân viên của xAI. Theo xAI, mục đích là để tiếp cận các bí mật thương mại quan trọng liên quan đến chatbot Grok của họ.

Đơn kiện nêu rõ, OpenAI đã nhắm mục tiêu vào những cá nhân nắm rõ "công nghệ cốt lõi và kế hoạch kinh doanh của xAI—bao gồm mã nguồn và lợi thế vận hành trong việc ra mắt trung tâm dữ liệu", sau đó kích động họ vi phạm nghĩa vụ bảo mật.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering