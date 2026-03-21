Tin nóng công nghệ 21/3: Thiết bị giúp điều trị phù nề ở bệnh nhân ung thư

Amazon có kế hoạch trở lại thị trường smartphone với dự án Transformer; Thiết bị nén di động mới giúp bệnh nhân ung thư điều trị phù nề thuận tiện hơn... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Amazon trở lại thị trường điện thoại thông minh với dự án Transformer

Amazon có kế hoạch trở lại thị trường smartphone. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại của Fire Phone vào năm 2014, Amazon đang âm thầm phát triển một mẫu điện thoại mới mang mã hiệu Transformer. Dự án này được dẫn dắt bởi nhóm ZeroOne nhằm tạo ra một thiết bị cá nhân hóa tối ưu, tích hợp sâu với trợ lý ảo Alexa và hệ sinh thái dịch vụ khổng lồ từ mua sắm đến giải trí. Khác với lối mòn cũ, mẫu điện thoại này tập trung vào năng lực trí tuệ nhân tạo để loại bỏ sự phụ thuộc vào các cửa hàng ứng dụng truyền thống.

Amazon đang cân nhắc giữa một chiếc điện thoại thông minh đầy đủ tính năng hoặc một thiết bị tối giản nhằm chống nghiện màn hình. Dù sở hữu nền tảng điện toán đám mây AWS mạnh mẽ, tập đoàn vẫn đối mặt với thách thức lớn khi phải cạnh tranh với Apple và Samsung trong bối cảnh thị trường đang sụt giảm. Dự án này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa tầm nhìn của Jeff Bezos về một trợ lý máy tính phổ quát trong tương lai.

2. Nintendo thiết kế pin rời cho Switch 2

Nintendo thiết kế pin rời cho Switch 2 tại châu Âu. Ảnh: Nikkei Asia.

Nintendo chuẩn bị ra mắt máy chơi game Switch 2 tại liên minh châu Âu với tính năng cho phép người dùng tự thay pin dễ dàng. Động thái này nhằm tuân thủ chỉ thị về quyền được sửa chữa của khối, yêu cầu các thiết bị điện tử phải có thiết kế pin rời vào năm 2027.



Việc thay đổi này giúp người dùng kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí sửa chữa tại các trung tâm bảo hành ủy quyền và hạn chế rác thải điện tử ra môi trường. Trước đó, các ông lớn công nghệ như Apple hay Sony cũng đã điều chỉnh thiết kế sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tương tự. Tuy nhiên, Nintendo hiện vẫn chưa làm rõ chính sách bảo hành đối với các trường hợp hư hỏng phát sinh sau khi người dùng tự tháo lắp thiết bị.

3. SoftBank đầu tư hơn 33 tỷ USD xây nhà máy điện phục vụ trí tuệ nhân tạo tại Mỹ

Dự án này là một phần trong cam kết đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản vừa công bố kế hoạch xây dựng hệ thống điện chạy bằng khí tự nhiên với công suất 9,2 gigawatt tại bang Ohio nhằm cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Dự án này được thực hiện bởi công ty con SB Energy và là một phần trong cam kết đầu tư khổng lồ của Nhật Bản theo thỏa thuận thuế quan với chính quyền tổng thống Donald Trump.

Với tổng giá trị đầu tư lên tới 33,3 tỷ USD, đây là một trong những dự án hạ tầng năng lượng đầu tiên được bộ năng lượng Mỹ phê duyệt. Ngoài việc xây dựng nhà máy, SB Energy cũng sẽ chi 4,2 tỷ USD để nâng cấp mạng lưới truyền tải điện nhằm tránh làm tăng gánh nặng hóa đơn cho người dân địa phương. Chủ tịch Masayoshi Son khẳng định đây là bước đệm quan trọng để xây dựng cơ sở hạ tầng thế hệ mới phục vụ cho những đột phá của AI trong tương lai.

4. Thiết bị nén di động mới giúp bệnh nhân ung thư điều trị phù nề thuận tiện hơn

Ống tay áo được thiết kế để cung cấp lực nén có thể tùy chỉnh, nhắm mục tiêu cụ thể, giúp cải thiện sự thoải mái và hỗ trợ điều trị phù bạch huyết hiệu quả hơn. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waterloo vừa phát triển thành công một thiết bị nén cầm tay có kích thước chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh để hỗ trợ điều trị phù nề sau ung thư. Thay vì phải sử dụng các máy móc cồng kềnh trị giá hàng ngàn USD và phải ngồi cố định một chỗ, bệnh nhân giờ đây có thể mặc thiết bị này và di chuyển tự do trong suốt tám giờ làm việc.

Hệ thống sử dụng công nghệ vi lưu để điều khiển các túi khí siêu nhẹ trong ống tay áo, giúp xoa bóp và lưu thông dịch lỏng tích tụ do tổn thương hạch bạch huyết. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Carolyn Ren dẫn đầu đang hợp tác với các chuyên gia lâm sàng tại Ottawa để hoàn thiện sản phẩm với mục tiêu cắt giảm một nửa chi phí so với các thiết bị hiện có trên thị trường. Đây là bước tiến quan trọng giúp cải thiện chất lượng sống và khả năng vận động cho những người đang trong quá trình hồi phục sau điều trị.

5. Linh kiện điện tử mới giúp cắt giảm 70% năng lượng cho AI

Ông Masayoshi Son, chủ tịch kiêm CEO của SoftBank Group, phát biểu trong buổi công bố dự án trung tâm dữ liệu và nhà máy điện tại Piketon, Ohio. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge vừa phát triển thành công một loại linh kiện memristor hiệu suất cao sử dụng màng mỏng hafnium oxide để mô phỏng cách não người vận hành. Thiết bị điện tử nano này có khả năng giảm mức tiêu thụ năng lượng của phần cứng trí tuệ nhân tạo tới 70% bằng cách xử lý và lưu trữ dữ liệu tại cùng một vị trí.

Khác với các thế hệ cũ vốn hoạt động thiếu ổn định, công nghệ mới sử dụng các tiếp giáp điện tử mịn màng để điều chỉnh dòng điện với độ chính xác cực cao. Tiến sĩ Babak Bakhit cho biết thiết bị có thể duy trì hàng trăm trạng thái dẫn điện ổn định và mô phỏng hoàn hảo khả năng học hỏi của các nơ-ron sinh học. Dù hiện tại quy trình chế tạo vẫn yêu cầu nhiệt độ lên tới 700°C, nhóm nghiên cứu đang nỗ lực hạ thấp mức nhiệt này để sớm đưa vào sản xuất đại trà. Đây được kỳ vọng là giải pháp đột phá cho các hệ thống máy tính mô phỏng não bộ trong tương lai.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering

