300 sáng kiến khoa học công nghệ được tài trợ kinh phí

Tính đến tháng 1/2026, Cổng Sáng kiến Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tiếp nhận hơn 1.000 sáng kiến từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước. Trong số này, hơn 300 sáng kiến đã được tài trợ kinh phí thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các kết quả sáng tạo.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, số lượng sáng kiến gửi về Cổng tăng nhanh qua từng tháng, phản ánh sự quan tâm và tinh thần đóng góp tích cực của xã hội đối với các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc hơn 300 sáng kiến được tài trợ cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình tiếp nhận và hỗ trợ trực tuyến, đồng thời mở ra cơ hội để các ý tưởng sáng tạo nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cổng Sáng kiến Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được vận hành tại địa chỉ https://sangkien.gov.vn, tạo không gian mở để mọi tổ chức, cá nhân có thể tham gia đóng góp sáng kiến vì sự phát triển của đất nước.

Cổng Sáng kiến là nền tảng số chính thức nhằm tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá, lan tỏa và hỗ trợ triển khai các sáng kiến, giải pháp, đề xuất cải tiến. Đây được xem là kênh kết nối giữa cộng đồng tri thức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện để các ý tưởng tiềm năng được hiện thực hóa thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí từ ngân sách khoa học và công nghệ.

Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, cho rằng Cổng Sáng kiến là môi trường mở, nơi mỗi người dân đều có thể chia sẻ sáng kiến, sáng tạo và được ghi nhận. Đây là công cụ giúp chuẩn hóa và minh bạch hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, đánh giá, ghi nhận và khai thác sáng kiến.

Đồng thời, Cổng cũng tiếp nhận sáng kiến, kết nối sáng kiến với chuyên gia, với doanh nghiệp, với nhu cầu thực tiễn, giúp sáng kiến không nằm yên trên giấy mà trở thành giá trị thực tế.

Bên cạnh các sáng kiến phục vụ đời sống và sản xuất, Cổng cũng ghi nhận nhiều đề xuất liên quan đến công nghệ chiến lược, sáng kiến đột phá và các ý tưởng nghiên cứu có tiềm năng phát triển lâu dài.

Việc tiếp nhận, xử lý và theo dõi sáng kiến được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy chế đã được ban hành.

Cá nhân, tổ chức có thể nộp sáng kiến, cập nhật tình trạng xử lý và nhận phản hồi thông qua một nền tảng thống nhất, giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục hành chính so với phương thức truyền thống.

Hiện Cổng đang thu hút gần 8.500 chuyên gia về công nghệ chiến lược tham gia. Trong đó, Cổng đã hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu Chuyên gia AI Việt toàn cầu, mời 155 chuyên gia AI tham gia mạng lưới, tạo kênh kết nối để cá nhân, tổ chức gửi yêu cầu tham vấn, đào tạo và nghiên cứu.