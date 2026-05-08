Samsung chính thức khai tử mảng điện máy tại Trung Quốc để tập trung vào bán dẫn

Quyết định này cho thấy chiến lược của tập đoàn trong việc dồn toàn lực vào lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn vốn mang lại lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics vừa thông báo sẽ chấm dứt việc bán tất cả các sản phẩm điện máy gia dụng tại thị trường Trung Quốc đại lục. Đây là bước lùi tiếp theo của hãng tại một thị trường tiêu dùng đang bị thống trị ngày càng mạnh mẽ bởi các đối thủ nội địa.

Quyết định này cho thấy chiến lược của tập đoàn trong việc dồn toàn lực vào lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn vốn mang lại lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần. Danh mục đồ gia dụng của Samsung bị khai tử tại Trung Quốc bao gồm tivi, màn hình, máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi và máy lọc không khí. Trong một thông báo chính thức trên trang web, công ty cho biết các dịch vụ sau bán hàng vẫn sẽ tiếp tục duy trì bình thường và giải thích rằng động thái này là nhằm ứng phó với các điều kiện thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Mặc dù rút lui khỏi mảng điện máy, Samsung khẳng định các sản phẩm điện thoại thông minh của hãng vẫn sẽ tiếp tục được kinh doanh tại đây. Tuy nhiên nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới này đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt từ Apple và một loạt các thương hiệu địa phương.

Theo dữ liệu từ IDC, thị phần điện thoại thông minh của Samsung tại Trung Quốc đã sụt giảm thê thảm từ mức gần 20% vào đầu những năm 2010 xuống còn chưa đầy 1% ở thời điểm hiện tại. Sự rút lui này diễn ra trong bối cảnh các thương hiệu Trung Quốc không chỉ có lợi thế về giá thành thấp mà còn ngày càng hoàn thiện về công nghệ và tính năng, tạo ra áp lực đào thải cực lớn đối với các tập đoàn nước ngoài như Samsung.

Việc từ bỏ mảng gia dụng tại một thị trường đầy thách thức cũng đánh dấu sự chuyển dịch chiến lược rộng lớn hơn của tập đoàn hướng tới mảng kinh doanh chip nhớ đầy hứa hẹn. Samsung đã chứng kiến lợi nhuận tăng vọt trong những tháng gần đây nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu, yếu tố đang đẩy nhu cầu về các sản phẩm bộ nhớ lên cao kỷ lục.

Trong quý đầu tiên của năm 2026, công ty báo cáo doanh thu đạt hơn 92 tỷ USD với lợi nhuận hoạt động vượt qua con số của cả năm ngoái cộng lại. Sự thành công rực rỡ trong lĩnh vực bán dẫn đã khiến giá cổ phiếu của hãng tại Seoul tăng 107% kể từ đầu năm, đưa vốn hóa thị trường của Samsung chạm mức cao kỷ lục vào thứ tư vừa qua.

Quyết định này phản ánh thực tế khắc nghiệt rằng ngay cả những tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh nhất cũng phải tái cấu trúc để tồn tại. Việc chấp nhận rời bỏ những mảng kinh doanh kém hiệu quả để tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực cốt lõi có tỷ suất lợi nhuận cao là một bước đi tất yếu.

Samsung hiện đang đặt cược tương lai vào những tấm wafer và chip nhớ thay vì bám trụ ở thị trường thiết bị gia dụng vốn đã bão hòa và đầy rẫy đối thủ cạnh tranh tại Trung Quốc. Đây có thể coi là một cuộc cải tổ lịch sử giúp tập đoàn này duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới vốn đang được dẫn dắt bởi trí tuệ nhân tạo và hạ tầng dữ liệu cao cấp.

Theo SCMP