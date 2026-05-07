Cựu giám đốc công nghệ OpenAI làm chứng về sự hỗn loạn dưới thời Sam Altman

Theo lời khai, Sam Altman là người tạo ra sự hỗn loạn và đôi khi có những hành vi gây hiểu lầm cho cấp dưới.

Trong tuần thứ hai của phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Elon Musk và OpenAI, cựu giám đốc công nghệ Mira Murati đã đưa ra những lời khai đáng chú ý về phong cách điều hành của Sam Altman. Bà Murati cho biết bản thân cảm thấy lo ngại khi vị tổng giám đốc này thường xuyên gây ra tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng trong đội ngũ lãnh đạo. Theo lời khai được ghi âm và phát tại tòa án liên bang ở California, bà mô tả Altman là người tạo ra sự hỗn loạn và đôi khi có những hành vi gây hiểu lầm cho cấp dưới trong quá trình công ty đẩy mạnh triển khai phần mềm AI.

Elon Musk người giàu nhất thế giới đã đệ đơn kiện OpenAI vào năm 2024 với cáo buộc công ty này đã từ bỏ mục tiêu từ thiện ban đầu để trở thành một doanh nghiệp vì lợi nhuận. Tỷ phú này hiện đang yêu cầu bồi thường 150 tỷ USD từ OpenAI và nhà đầu tư Microsoft để chuyển vào quỹ từ thiện của tổ chức.

Kết quả của phiên tòa không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của OpenAI mà còn có thể tác động mạnh mẽ đến cách thức phần mềm tiên tiến này được triển khai trong trường học, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp. Dù có những mâu thuẫn cá nhân, bà Murati thừa nhận rằng việc sa thải Altman vào cuối năm 2023 từng khiến công ty rơi vào rủi ro sụp đổ thảm khốc và bà đã phải yêu cầu hội đồng quản trị đưa ra những lý lẽ thuyết phục hơn cho quyết định đó.

Ngoài ra phiên tòa còn hé lộ những bất đồng sâu sắc xung quanh việc ra mắt ChatGPT. Cựu thành viên hội đồng quản trị Shivon Zilis cho biết các lãnh đạo đã bày tỏ sự lo ngại cực độ khi chatbot này được phát hành mà không có sự liên lạc rõ ràng với hội đồng quản trị.

Những lời khai từ các nhân vật chủ chốt đã phác họa một bức tranh về sự xung đột nội bộ kéo dài giữa các nhà sáng lập về việc làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng và liệu Elon Musk có nên giữ chức tổng giám đốc hay không. Tỷ phú này cũng thừa nhận từng cảm thấy mình như một kẻ ngốc khi tiếp tục tài trợ cho OpenAI trong những giai đoạn đầu đầy biến động.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục làm sáng tỏ những góc khuất trong sự phát triển của một trong những công ty công nghệ quyền lực nhất hiện nay. Những tiết lộ về sự thiếu minh bạch và tranh giành quyền lực nội bộ cho thấy cái giá phải trả cho tốc độ phát triển thần tốc của trí tuệ nhân tạo.

Trong khi OpenAI đang nỗ lực bảo vệ mô hình kinh doanh hiện tại, những lời buộc tội về việc vi phạm cam kết phi lợi nhuận vẫn là rào cản lớn đối với uy tín của tập đoàn này trên trường quốc tế. Sự can thiệp pháp lý từ Elon Musk có thể buộc ngành công nghiệp AI phải xem xét lại các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội trong tương lai.

Theo Reuters