Giá vàng SJC hôm nay 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 7/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng.

Sáng 7/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 164,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 6/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 6/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 6/5.

Giá vàng thế giới tăng 2,3 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 7/5 giao dịch ở mức 4.707 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.368 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (6/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 17,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới duy trì sự ổn định quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce, sau khi đã bứt phá mạnh mẽ khoảng 3%. Kim loại quý đang ở trạng thái "ngóng tin" khi những kỳ vọng về một thỏa thuận lịch sử giữa Mỹ và Iran đã kích hoạt đà sụt giảm sâu của giá dầu thô, giúp hạ nhiệt đáng kể bóng ma lạm phát vốn đeo bám thị trường suốt thời gian qua.

Tâm điểm của các thị trường tài chính hiện đổ dồn vào một bản ghi nhớ hiểu biết (MoU) dài một trang mà Washington vừa gửi tới Tehran thông qua các trung gian Pakistan. Văn bản này được kỳ vọng sẽ đặt nền móng chính thức cho việc chấm dứt xung đột và mở ra lộ trình tái thông quan dần dần eo biển Hormuz – nút thắt hàng hải huyết mạch của năng lượng toàn cầu. Phía Iran đã xác nhận đang nghiên cứu đề xuất hòa bình này và dự kiến sẽ đưa ra phản hồi trong vài ngày tới, trước khi các bên bước vào những vòng đàm phán toàn diện hơn về chương trình hạt nhân.

Dù giá dầu thô lao dốc đang làm giảm bớt áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, nhưng những cảnh báo từ giới chức tài chính vẫn khiến nhà đầu tư thận trọng. Chủ tịch Fed Chicago, ông Austan Goolsbee, mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt về mức mục tiêu 2%, thậm chí còn tăng tốc kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Chính những thông điệp "diều hâu" này đang kìm hãm đà tăng của vàng, khiến kim loại quý chưa thể bứt phá mạnh mẽ hơn dù rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.

Giá Bitcoin giảm 0,6%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (7/5) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 80.903 USD/BTC, điều chỉnh nhẹ 0,6% trong 24 giờ qua sau chuỗi ngày tăng nóng. Nhịp nghỉ này được giới phân tích đánh giá là cần thiết khi thị trường đang tập trung "giải mã" bản ghi nhớ (MoU) mà phía Mỹ vừa gửi tới Tehran.

So với mức giá của 7 ngày trước (75.910 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 6,6%. Giới đầu cơ đang đặt cược rằng, khi các tàu hàng được thông quan trở lại theo lộ trình của bản MoU, Bitcoin sẽ là kênh tiếp nhận dòng vốn lưu động sớm nhất nhờ lợi thế giao dịch xuyên biên giới không rào cản.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá ấn tượng 18,4% so với mức ghi nhận một tháng trước (68.343 USD/BTC). Con số này không chỉ là minh chứng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững mà còn khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt của Bitcoin trước các biến số địa chính trị phức tạp nhất.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 198 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.620 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.