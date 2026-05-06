Alphabet áp sát ngôi vương vốn hóa toàn cầu nhờ sự bùng nổ của điện toán đám mây và AI

Tập đoàn Alphabet đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua Nvidia và trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Sự thăng hoa này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng kỷ lục của cổ phiếu Alphabet, nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và sự bùng nổ mạnh mẽ của mảng kinh doanh điện toán đám mây.

Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên công ty mẹ của Google chiếm giữ vị trí số một sau hơn một thập kỷ, kể từ lần gần nhất họ nắm giữ ngôi vương vào đầu năm 2016.

Sự thay đổi này phản ánh một bước ngoặt lớn trong tâm lý các nhà đầu tư khi Alphabet không chỉ nổi lên như một nhà cung cấp dịch vụ AI hàng đầu mà còn trở thành đối thủ đáng gờm của Nvidia trong mảng phần cứng. Thông qua việc phát triển các bộ vi xử lý tùy chỉnh dành riêng cho AI, Alphabet đã thu hút được những khách hàng lớn như Anthropic.

Trong những tháng gần đây, Google Cloud đã gây kinh ngạc cho giới phân tích tại Wall Street khi đạt tốc độ tăng trưởng vượt xa kỳ vọng và bỏ xa cả hai đối thủ lớn là Amazon và Microsoft. Điều này mang lại sự tự tin rằng hàng trăm tỷ đô la mà tập đoàn đã đầu tư vào hạ tầng công nghệ sẽ mang lại lợi nhuận thực tế.

Các chuyên gia chiến lược đầu tư cho rằng sự tăng tốc này cho thấy những dấu hiệu sớm của việc kiếm tiền từ AI hiệu quả hơn so với phần còn lại của chuỗi cung ứng công nghệ. Trong khi vốn hóa của Nvidia có dấu hiệu rời xa mức đỉnh lịch sử do những lo ngại về tốc độ tăng trưởng người dùng mới của các đối tác, thì Alphabet lại duy trì được phong độ ổn định gần mức cao nhất mọi thời đại.

Cụ thể, doanh thu phân khúc đám mây của Google đã tăng trưởng tới 63% trong quý đầu năm, mức cao nhất kể từ khi công ty bắt đầu công bố chi tiết số liệu này vào năm 2020. Nhu cầu khổng lồ từ các doanh nghiệp đối với các công cụ AI và chip tùy chỉnh chính là động lực then chốt giúp cổ phiếu Alphabet tăng khoảng 24% từ đầu năm đến nay.

Hiện tại, giá trị vốn hóa của Alphabet đạt khoảng 4,67 nghìn tỷ USD, bám sát nút con số 4,79 nghìn tỷ USD của Nvidia. Đáng chú ý, CEO Sundar Pichai cho biết Google đã bắt đầu bán trực tiếp các chip AI do hãng tự phát triển cho khách hàng, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với các chất bán dẫn của Nvidia.

Niềm tin của các nhà đầu tư còn được củng cố sau khi các phán quyết pháp lý tại Mỹ cho phép Alphabet duy trì quyền kiểm soát đối với trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android thay vì phải chia tách công ty. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ này, Alphabet đang dần khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI mới.

Theo Reuters