Tin nóng công nghệ 8/5: Huawei ra mắt loạt sản phẩm mới tại Đông Nam Á

1. Huawei ra mắt loạt sản phẩm mới tại Bangkok

Huawei vừa tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu tại Bangkok để giới thiệu mẫu máy tính bảng mỏng nhất thế giới MatePad Pro Max cùng loạt thiết bị đeo thông minh. Với độ dày chỉ 4,7 mm và trọng lượng chưa tới 500 gram, sản phẩm này khẳng định bước tiến mới của hệ sinh thái HarmonyOS sau nhiều năm chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Bên cạnh đó, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc còn tung ra dòng đồng hồ thông minh gắn kim cương xa xỉ và điện thoại Nova 15 Max dành riêng cho giới trẻ quốc tế. Việc chọn Thái Lan làm nơi đăng cai thay vì Châu Âu cho thấy Huawei đang đặt kỳ vọng lớn vào khu vực Đông Nam Á như một động cơ tăng trưởng chiến lược. Dù doanh thu hải ngoại vẫn chưa hồi phục về mức trước năm 2019, Huawei tự tin vào chuỗi cung ứng bền vững để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Apple hay Samsung tại những thị trường đang bùng nổ như Malaysia và Indonesia.

2. Malaysia đối mặt với thách thức an ninh khi AI tham gia hệ thống thanh toán

Hệ thống thanh toán thời gian thực của Malaysia đang tiến vào giai đoạn phức tạp khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu đóng vai trò chủ động hơn trong dòng tiền. Theo PayNet và Visa, sự chuyển dịch từ việc con người phê duyệt sang các đại lý trí tuệ nhân tạo tự thực hiện giao dịch đang đặt ra những lo ngại về rủi ro hệ thống và lừa đảo xuyên biên giới.

Trong năm 2025, PayNet đã xử lý hơn 8,4 tỷ giao dịch số, biến mạng lưới này thành xương sống kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, tốc độ thanh toán tức thời cũng để lại rất ít thời gian để can thiệp khi có sự cố.

Để ứng phó, Malaysia đang xây dựng cổng thông tin gian lận quốc gia và mô hình giao dịch lớn để phát hiện sớm các hành vi bất thường. Đồng thời, các cơ quan an ninh mạng nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ quyền trí tuệ nhân tạo và sự hợp tác chặt chẽ trong khối ASEAN để bảo vệ cơ sở hạ tầng tài chính trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi.

3. MediaTek ra mắt trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất Đài Loan

Nhà phát triển chip di động hàng đầu thế giới MediaTek vừa khánh thành giai đoạn một của trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo hiện đại nhất Đài Loan. Cơ sở này sử dụng nền tảng chip B200 của Nvidia cùng kiến trúc siêu máy tính DGX SuperPOD để phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển nội bộ. Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại đảo quốc này áp dụng công nghệ làm mát nhúng tiên tiến, giúp tối ưu hóa hiệu suất năng lượng trong bối cảnh tiêu thụ điện năng tăng vọt.

Với hệ thống siêu máy tính tự thân, MediaTek có thể tinh chỉnh các mô hình trí tuệ nhân tạo khoảng 24.000 lần mỗi tháng và tăng tốc độ xử lý thêm 40%. Chủ tịch Joe Chen khẳng định việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng này là chìa khóa để thúc đẩy tốc độ ra đời của các dòng chip cao cấp dành cho thiết bị thông minh và điện toán đám mây, giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ toàn cầu.

4. OpenAI ra mắt 3 mô hình âm thanh mới giúp trợ lý ảo giao tiếp chân thực hơn

Công ty OpenAI vừa giới thiệu ba mô hình âm thanh mới dành cho nền tảng lập trình viên nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và xử lý tác vụ theo thời gian thực của các trợ lý ảo. Các mô hình GPT-Realtime-2, GPT-Realtime-Translate và GPT-Realtime-Whisper cho phép phần mềm không chỉ dừng lại ở việc chuyển soạn văn bản mà còn có thể lắng nghe, dịch thuật và thực hiện hành động ngay trong cuộc hội thoại trực tiếp. Trong đó, phiên bản thứ hai được thiết kế để xử lý các yêu cầu phức tạp và duy trì ngữ cảnh dài hơi, còn phiên bản dịch thuật hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ khác nhau.

Những doanh nghiệp lớn như Zillow và Priceline đã bắt đầu thử nghiệm các công cụ này để tối ưu hóa dịch vụ khách hàng. Với mức chi phí hợp lý, OpenAI đang thúc đẩy một tương lai nơi con người và máy móc có thể tương tác bằng giọng nói một cách mượt mà và thông minh hơn bao giờ hết.

5. TikTok rót 25 tỷ USD đầu tư hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan

Tập đoàn TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của hãng tại khu vực Đông Nam Á. Khoản kinh phí khổng lồ này sẽ được sử dụng để lắp đặt thêm máy chủ và mở rộng hệ thống lưu trữ tại các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Chachoengsao nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ số đang tăng vọt.

Bên cạnh việc xây dựng hạ tầng vật lý, TikTok cũng cam kết phát triển các chương trình đào tạo thương mại điện tử để tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp và lực lượng lao động địa phương. Đây là bước đi chiến lược nằm trong làn sóng các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang ồ ạt đổ vốn vào khu vực để gia tăng tầm ảnh hưởng. Dự án của TikTok chiếm tỷ trọng lớn nhất trong gói phê duyệt đầu tư trị giá 29 tỷ USD vừa được chính phủ Thái Lan thông qua.

Theo SCMP, Nikkei Asia, Reuters