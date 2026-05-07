UAE tham vọng dùng AI thay thế dầu mỏ

VietTimes - Tổng thống hiện tại của UAE nhấn mạnh rằng nền kinh tế dựa vào dầu mỏ đang đi đến giai đoạn kết thúc và quốc gia này đặt cược vào giáo dục để giữ vững vị thế hàng đầu

Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang rót một phần đáng kể trong khối tài sản dầu mỏ khổng lồ của mình vào việc đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) cho người dân. Đây là nỗ lực nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Từ năm 2017, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, khi đó là Thái tử Abu Dhabi, đã đưa ra tầm nhìn đầy tham vọng cho quốc gia. Ông khẳng định tương lai của đất nước sẽ không còn nằm dưới những lớp cát sa mạc mà nằm ở giáo dục, kỹ năng và khát vọng của chính người dân mình.

Tổng thống hiện tại của UAE nhấn mạnh rằng nền kinh tế dựa vào dầu mỏ đang đi đến giai đoạn kết thúc và quốc gia này đặt cược vào giáo dục để giữ vững vị thế hàng đầu. Chiến dịch AI quốc gia đã trở thành minh chứng rõ nét cho sự chuyển đổi rộng lớn đang diễn ra khắp Trung Đông.

UAE đang nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế bằng cách giảm dần sự phụ thuộc vào dầu thô. Vào tháng 5 năm ngoái, chính phủ đã ra quy định bắt buộc đưa các lớp học AI vào tất cả các trường công lập từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Thị trường nhanh chóng nhận thấy UAE đang tự biến mình thành một phòng thí nghiệm khổng lồ cho công nghệ mới.

Trên hành trình từ sân bay quốc tế Dubai vào trung tâm thành phố, sự thay đổi mang tính bước ngoặt của quốc gia này hiện rõ qua tư duy của thế hệ trẻ. Marwan, một quan chức chính phủ tại Dubai và là cha của bốn đứa trẻ, hoàn toàn ủng hộ việc dạy AI sớm. Ông tin rằng trẻ em ngày nay lớn lên cùng điện thoại thông minh nên việc tiếp cận công nghệ từ lúc ba tuổi là hoàn toàn phù hợp để thực hành các kỹ năng cần thiết cho tương lai. Con gái lớn của ông, Lillian, mười tuổi, đã bắt đầu học những kiến thức cơ bản về lập trình, cách xây dựng website và thậm chí là cách phân biệt ảnh thật hay giả do máy tính tạo ra để tránh bị hacker lừa đảo.

Tại Dubai, các trường học tư thục hàng đầu như GEMS cũng đang trở thành hình mẫu cho giáo dục công nghệ. Trẻ em 5 tuổi tại đây đã có thể nhập các lệnh đơn giản để điều khiển robot trên màn hình. Mục tiêu là giúp học sinh nắm bắt logic của thuật toán thông qua trò chơi trước khi tiến xa hơn vào các lĩnh vực như khoa học dữ liệu, mô phỏng vật lý và phát triển game. Những học sinh 13 tuổi đã có thể tự xây dựng robot có khả năng thực hiện các điệu nhảy truyền thống của người dân địa phương bằng cách sử dụng các thiết bị thị giác máy tính hiện đại.

Hệ thống giáo dục tại UAE còn tích hợp các công cụ huấn luyện nhận thức tiên tiến như NeuroTracker, một công cụ sử dụng nghiên cứu thần kinh học để cải thiện khả năng tập trung và kỹ năng ra quyết định của học sinh. James Monaghan, giám đốc điều hành của GEMS, khẳng định ngôi trường này sẽ trở thành mô hình mẫu cho giáo dục AI trong tương lai tại UAE. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên xuất sắc có thể tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Trí tuệ Nhân tạo Mohamed bin Zayed, nơi được coi là đại học chuyên về AI đầu tiên trên thế giới.

Chính phủ không tiếc tiền để theo đuổi tham vọng này. Sinh viên quốc tế tại đây được miễn hoàn toàn học phí và nhận sinh hoạt phí hàng tháng lên tới hàng nghìn đô la. Đối với công dân UAE, mức hỗ trợ còn hào phóng hơn nhiều nhằm giúp họ tập trung hoàn toàn vào nghiên cứu mà không phải lo lắng về gánh nặng tài chính. Timothy Baldwin, hiệu phó của trường, cho biết mục tiêu là đưa quốc gia này lên bản đồ AI thế giới theo chiến lược quốc gia đến năm 2031.

Trong các cuộc trò chuyện về tương lai với giới trẻ UAE, từ khóa dầu mỏ dường như đã hoàn toàn vắng bóng. Thay vào đó là khát vọng trở thành những doanh nhân thành đạt và sở hữu những tập đoàn công nghệ tỷ đô. Rana, một thiếu niên mười bốn tuổi, chia sẻ tham vọng thành lập doanh nghiệp dựa trên kiến thức về AI. Sự lạc quan này có cơ sở khi các báo cáo cho thấy hơn 40% người dân UAE đang cân nhắc khởi nghiệp, một tỷ lệ vượt xa Mỹ hay Trung Quốc. Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, đã có 150 công ty AI mới được thành lập tại Abu Dhabi.

Cơn sốt khởi nghiệp này phản ánh sự cấp bách của khu vực trong việc chuẩn bị cho một tương lai hậu dầu mỏ. Các chuyên gia tư vấn công nghệ cho rằng việc bắt đầu sớm là yếu tố sống còn để giữ vững ưu thế trong cuộc đua toàn cầu. Khắp UAE, một làn sóng giáo dục AI đang hội tụ sức mạnh. Một quốc gia vốn được xây dựng trên nền tảng dầu mỏ nay đang làm việc với sự khẩn trương cao độ để biến chính trí tuệ thành nguồn tài nguyên vận hành tương lai của mình.

Theo Nikkei Asia